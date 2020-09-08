疫情让游客却步 纽约华裔旅游业者：仍存希望

中新网9月7日电 据美国《世界日报》报道，新冠肺炎疫情重创旅游业经济，纽约多位华裔业者日前表示，八个月来只能靠卖机票维持运营，酒店订单几乎为零，出团旅游也寥寥无几，很多导游选择转行，一些同行已退租法拉盛店铺，改为在家工作节省开支；而旅游业的萧条直接影响酒店入住率，往年劳工节长周末旅馆很难订房，如今却空房率高，用低价招揽客源。

环宇假期旅行社负责人叶秋生表示，往年9月初是法拉盛的旅游高峰期，许多民众趁着劳工节小长假，前往附近的国家网球中心(Billie Jean King National Tennis Center)观看比赛，酒店的房源紧俏，四星的凯悦酒店(Hyatt Place)标准价在400-500美元之间。

但今年受疫情影响，叶秋生说，各大酒店客源下降，业者通过低价吸引客源，以凯悦酒店为例，每晚跌倒150美元左右；另有酒店暂时歇业，减少开支，度过“寒冬”期，“我手中的酒店订单几乎为零”；他补充，其他地区有酒店与市府签合约接受游民或其他人员入住，来弥补损失。

彩虹之旅国际旅行社销售经理贾娟表示，原本受到民众青睐的中国旅游项目全面停摆，欧洲游也不能成行，只有纽约周边一日游仍在运营；她表示，疫情期间旅行社的收入只能靠卖机票维持，期待疫苗尽快研发，让旅游业者看到曙光。

即使疫情趋缓，叶秋生说，因担心染疫与14天居家避疫法规，许多热门旅游项目都未恢复，只有零星的小团出游，许多业内导游与司机只能另谋出路，“最难的还是老板”；他说，面对高昂租金，法拉盛许多华裔业者只能暂时退租商铺，改为在家办公节省开支。

叶秋生说，他的旅行社在疫情前越开越旺，今年1月还扩大店铺规模，却遭遇了新冠疫情，只能暂时关闭店铺，目前正与房东协商如何支付房租，“确实没有收入”。

“餐馆的压力在于房租，我们的压力在于客人有没有对未来恢复信心。”叶秋生说，旅游业仍有一线曙光，已有客人预定明年邮轮或其他旅游计划，下周他将重回办公室工作，为预定明年旅游行程的客人服务。(牟兰)