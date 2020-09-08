疫情风险高 马来西亚7日起限制美国等23国公民入境

根据马来西亚政府此前发布的政策，从7日起，考虑到疫情风险，持有马来西亚长期通行证的23个国家公民被禁止入境马来西亚。

根据马来西亚移民局发布的名单，这23个国家包括美国、巴西、印度、俄罗斯、秘鲁、哥伦比亚、南非、墨西哥、西班牙、阿根廷、智利、伊朗、英国、孟加拉国、沙特阿拉伯、巴基斯坦、法国、土耳其、意大利、德国、伊拉克、菲律宾和印尼。

马来西亚政府在本月1日宣布将禁止持6种马来西亚长期通行证的印度、印度尼西亚和菲律宾公民入境；3日又宣布将限制范围扩大到新冠肺炎确诊病例已超过15万例的国家。

马来西亚此前列出的受限长期通行证持有者包括持有马来西亚永久居留证者、第二家园计划参与者、持有EP1工作准证者、持有专业人士通行证者、持有居留证的本地公民配偶子女以及留学生签证持有者。

马来西亚国防部长伊斯梅尔表示，这些国家公民中，如有涉及双边关系或需要处理紧急事务者可在移民局批准后入境马来西亚。(记者 陈悦)