国家粮食和物资储备局局长：14亿中国人的饭碗牢牢端在自己手中

“14亿中国人的饭碗牢牢端在自己手中。”中国国家粮食和物资储备局局长张务锋7日在2020年中国国际服务贸易交易会上表示，中国粮食安全经受住了疫情的大考和检验。

在当天举办的“2020粮食现代供应链发展及投资国际论坛”上，张务锋谈及中国粮食安全形势。

他表示，近年来，中国粮食生产、储备、流通能力全面提高，全国粮食总产量连续五年稳定在1.3万亿斤以上，人均粮食占有量远高于国际粮食安全标准线，库存消费比远高于联合国粮农组织提出的警戒线，稻谷、小麦库存量能满足中国居民一年以上的消费需求。

“中国粮食安全经受住了疫情的大考和检验。”张务锋表示，中国是一个人口众多的发展中国家，中国政府始终将保障粮食安全作为治国安邦首要任务，历来高度重视粮食安全。面对突如其来的疫情，各部门和企业协同联动，使中国粮食市场供应充足。

张务锋指出，粮食安全仍是世界性的重大课题，供应链稳定是粮食安全的重要基础，全球疫情发生以来，一些国家和地区的粮食供应链受到冲击，引发了国际社会对粮食问题的广泛关注。

“中国将坚定落实国家粮食安全战略，构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。”张务锋表示，中国将推动现代粮食供应链建设，确保粮食安全。一是推动粮食产业高质量发展，提升完善粮食供应链；二是构建粮食产购促销体系，提升粮食供应链抗风险能力；三是深化改革、强化监管，加强粮食供应链法律制度保障；四是扩大粮食国际交流合作，积极维护全球粮食供应链稳定。(记者 陈溯)