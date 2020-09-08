8月31日-9月6日食用农产品价格涨幅回落 肉价稳中有降

中新网9月7日电 据商务部网站消息，商务部监测，上周(8月31日至9月6日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.1%，涨幅比前一周回落0.3个百分点；生产资料市场价格比前一周上涨0.5%。肉类价格稳中有降，其中猪肉批发价格每公斤47.91元，下降0.2%，羊肉批发价格下降1.1%，牛肉批发价格基本持平。

食用农产品市场：粮油价格总体平稳，其中大米、面粉、花生油批发价格均与前一周持平，菜籽油、豆油批发价格比前一周(下同)分别上涨0.2%和0.1%。肉类价格稳中有降，其中猪肉批发价格每公斤47.91元，下降0.2%，羊肉批发价格下降1.1%，牛肉批发价格基本持平。禽产品价格稳中略降，其中鸡蛋批发价格与前一周持平，白条鸡批发价格下降0.1%。水产品价格小幅回落，其中鲢鱼、鲫鱼、大带鱼批发价格分别下降1.4%、1.3%和0.8%。30种蔬菜平均批发价格每公斤4.69元，上涨0.6%，其中大葱、莴笋、西红柿批发价格分别上涨7.9%、7.1%和5.1%。6种水果平均批发价格下降0.3%，其中葡萄、柑橘批发价格分别下降4.2%和0.7%。

生产资料市场：基础化学原料价格小幅上涨，其中纯碱、硫酸、甲醇、聚丙烯价格分别上涨3.4%、2.7%、2.1%和1.3%。钢材价格小幅走高，其中高速线材、焊接钢管、螺纹钢、槽钢价格分别为每吨4047元、4305元、3913元和4044元，分别上涨0.8%、0.8%、0.6%和0.5%。橡胶价格略有上涨，其中合成橡胶、天然橡胶价格分别上涨0.5%和0.1%。煤炭价格略有波动，其中动力煤价格每吨558元，上涨0.2%，二号无烟块煤价格每吨894元，下降0.1%，炼焦煤价格每吨746元，与前一周持平。有色金属价格小幅波动，其中铝价下降1.1%，铜、锌价格分别上涨0.6%和0.3%。化肥价格略有波动，其中尿素价格下降0.2%，三元复合肥价格上涨0.2%。成品油批发价格稳中有降，其中0号柴油价格下降0.2%，92号汽油和95号汽油价格均与前一周持平。