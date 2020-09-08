日前，北京市医院管理中心启动了运行新一届总药师委员会工作。为了完善总药师委员会的学科方向，建立整合型药事管理体系，本届总药师委员会在原有7名总药师的基础上增加了4名总药师。9月1日上午，11名药师获颁聘书，当选为北京市医院管理中心总药师。

管好医生手中的笔

2012年，北京医改“破冰”，试点“医药分开”。当时有统计显示，北京各医院的药品收入占据了总收入（即药占比）的半壁江山，非常依赖“卖药钱”。为破解这个问题，除了其他改革措施外，总药师制度也提上了议事日程。

如何管好医生手中开药方的笔？2016年，北京市医院管理中心（原北京市医院管理局）建立了总药师委员会制度。当时第一届总药师委员会共设置药品供应与质量管理、合理用药与用药安全管理、学科建设与人才培养、科研教学与新技术应用、信息化与药学资讯、药学服务与标准化建设、中药质量管理与合理应用7个方向，7名药师当选为总药师。

在总药师的引领下，北京市属医院率先在全国开展门急诊处方大数据点评，年均点评处方数量400万张，并推广处方前置审核，动态监测医院前20位用药，“辅助用药不能进入前20。”北京市医院管理中心副主任边宝生说。就这样，通过发挥药师在处方审核以及合理用药监管中的作用，处方合格率逐年提升，2019年达到96.97%，次均门诊和住院药费首次降到192元和4273元，保障了京城群众的合理安全用药。

与此同时，北京各市属医院的药占比不断下降，从50%降至目前的28%。“处于基本合理的水平。”边宝生说。

普及科学用药知识

对患者来说，由于存在信息不对称，去医院看病，拿了一堆药，往往会觉得自己受到了医生的重视。殊不知，用药并非越多越好。

边宝生表示，所有药物进入人体，都要经由肝脏解毒、肾脏排毒，如果用药不合理，过多过滥，会对肝脏、肾脏造成负担甚至产生损害。

如何让更多人了解科学用药知识，从而避免不合理用药？在总药师的带动下，北京市属医院开展了多项便民惠民举措。

设立规范的用药咨询中心、药学门诊。截至目前，北京市属22家医院共开设药学门诊数量68个。有患者在药学门诊精简用药后，由原来的23种药物减为6种。药学门诊累计服务患者30余万例次。

创立“京城药师”微信公众号，进行大众用药科普。每月4期，现已推出约600篇科普文章，总阅读量达到了231万次。

出版了《用药咨询标准化手册丛书》《药物治疗管理教学与实践手册》《药物治疗管理教学与实践案例集》等28本书，《京城药师咨询集》也即将出版发行。

研发自动化个体用药指导软件，患者可以通过扫描二维码，获得用药与健康指导信息，把药学服务延伸到患者身边。新冠肺炎疫情期间，北京市属医院开通了互联网诊疗及中草药、代煎剂和中西成药送药到家服务，减少了患者反复来医院取药的次数。

提升药师综合能力

作为科学用药指导的供给方，药师队伍的建设，也是总药师们十分关注的问题。

为提升药师能力水平，总药师团队承办了北京市药师职业技能大赛、市属医院药师咨询技能大赛等系列比赛，扩大了北京药师的影响力，激发了药师队伍活力。

着力培养临床药师和咨询药师队伍。经过几年努力，北京市属医院每百床临床药师数达到了1.9人，出药学门诊的药师有154人，活跃在用药咨询中心负责患者咨询的药师231人。

这支药学队伍的发展、壮大为保障患者的用药安全，特别是一些服用多种药物、特殊剂型的患者，提供了有力的技术支撑，提高了医院科学用药的水平。

总药师增加了新面孔

北京市医院管理中心相关负责人介绍，在取得不少成绩的同时，也发现首届总药师委员会的构成在重点人群，特别是儿童和妇产科的合理用药管理和药学服务、中药管理和药学服务、医院制剂和药学创新转化能力等方面仍需加强。

世界卫生组织报告显示，儿童具有潜在危害的用药错误为成人的3倍，妇产、儿童用药存在极大的用药隐患。

民众对中药的认可度增加，对中药合理用药和药学服务提出了更高的要求。

另外，下一步仍需推动医院制剂向新药的创新转化，使好的医院制剂在更大范围服务患者。

对此，新一届总药师委员会在原有7个岗位的基础上增加了4个岗位，涵盖了儿童合理用药管理、妇产合理用药管理、中药药学服务与合理使用、制剂和药学创新与转化等专业领域，进一步补齐了短板，完善了总药师委员会的设置。

新一届总药师委员会成员经过医院推荐、资格审查、遴选答辩、综合评审等严格的聘任程序，最终来自北京市属医院的11位药学部主任获得了总药师殊荣，任期5年。

四大不合理用药（链接）

滥用抗生素

抗生素滥用会产生很多危害，比如链霉素可引起眩晕、耳聋，庆大霉素可损害肾脏。另外抗生素用多了会使细菌产生耐药性。对抗生素的使用要坚持“四不原则”：不随意买药、不自行选药、不任意服药、不随便停药。

儿童乱服成人药

一些药物的成人剂型儿童不能接受，因为儿童在激素分泌水平、代谢功能上都与成人存在差异。给孩子用药应严格遵医嘱。

随意使用滴眼液

滴眼液也就是眼药水。随着用眼时间越来越多，很容易产生视觉疲劳和干眼，所以很多人拿眼药水当必备药。滴眼液的使用原则是能不用就不用。滴眼液中一般都加入防腐剂保质，多次使用、过度接触可能会对眼睛产生伤害，导致泪膜损伤。

忽视药物相克

药物相克是指同时或先后服用药效相反的药物，从而导致疗效降低的现象。比如头孢类药物，不能与理疗药同时使用，会造成肾损伤；补铁药不能与钙片同服，药物容易形成沉淀，不易吸收；阿司匹林不能与布洛芬服用，会降低阿司匹林药效，增加出血风险。在服药前，一定要仔细阅读说明书上的有关禁忌。