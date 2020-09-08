“资源”“环境”“生态系统”，人们在谈及生态文明建设的相关话题、推进生态文明建设的各项实践时，总是离不开这三个关键词及其涉及的领域。自中共十八大以来，随着环境保护工作的不断加强，不重视环境的倾向已经在很大程度上得到改变。然而，在一些人看来，只要重视资源、环境就已经足够了，至于生态系统则无关宏旨。

我的观点概括起来就是一句话：既要重视资源、环境，更要重视生态系统。其理由主要有如以下：

人与自然是生命共同体。在地球生物圈中，包括人类在内的所有生物都需要资源和环境的支撑，而满足这一需求的前提是自然生态系统的平衡。如果人类只顾及自身需要利用资源、环境，而不顾及自然生态系统的承载力，势必对其他生物乃至整个生物圈造成伤害，并最终危及人类自身。

从自然生态系统对人类的服务功能看，生态系统与资源、环境是“一体两用”的关系。如果只重视资源、环境，而不重视生态系统，势必导致生态系统退化，使人类失去生存家园。

中共十八大和中共十九大报告和党中央国务院的一系列文件，都高度重视自然生态系统的保护。譬如：“人与自然是生命共同体”“坚持人与自然和谐共生”。就是说，人是自然的产物，是自然生态系统的一部分，人与自然生态系统是相互依存、和谐共生的一体关系。

“绿水青山就是金山银山”。就是说，良好的自然生态系统是人和社会持续发展的根本基础，只要维护和提升自然生态系统的质量和稳定性，就能创造生态财富、经济财富和社会财富，增进民生福祉。

“统筹山水林田天湖草系统治理”。就是说，地球生物圈是个统一的整体，圈内各生态系统是相互依存、协同进化的有机链条，自然生态系统的治理是一项系统工程，要统筹兼顾、综合施策……如此等等。

这就充分说明，既要重视资源、环境，更要重视生态系统，已不仅是当今社会的共识，也是党中央国务院的重要决策部署。对此，我们一定要自觉遵循，决不可掉以轻心。

行文至此，我又想起蕾切尔·卡逊在《寂静的春天》中说过的一段话，“对自然界所受威胁的了解至今仍很有限。现在是这样一个专家的时代，这些专家们只眼盯着他自己的问题，而不清楚套着这个小问题的大问题是否偏狭”。

如果我们每个人，包括我们的专家学者和各地干部，都能认真领会蕾切尔·卡逊这段话的深刻含义，在“眼盯着”资源的同时都能“眼盯着”环境，在“眼盯着”资源、环境的同时都能“眼盯着”自然生态系统，从而将自然生态系统置于它本身应有的位置，那么本文开头提及的那种模糊认识，也就不复存在了。