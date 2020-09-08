攻坚克难，当好群众主心骨

“开学了！”连日来，各地大中小学陆续开学，校园再次热闹了起来。各地严格落实疫情防控措施，推进复工复产、复学复课，全面恢复生产生活秩序，社会迸发出勃勃生机。

经过艰苦卓绝努力，疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。人们深知，这一切来之不易。

“我是党员，我先上！”“我是党员，我带头！”460多万个基层党组织、9000多万名党员行动起来，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。人们不会忘记，在疫情肆虐的当口，在抗击疫情的各个战场，在组织复工复产的各个环节，广大党员干部挺身而出，冲锋在第一线、战斗在最前沿，诠释共产党员的初心使命，当好群众的贴心人和主心骨。

同病毒较量，时间就是生命。响应党中央的号召，广大共产党员闻令而动，无畏逆行、下沉一线。

“我是共产党员，关键时刻我不上谁上？”除夕夜，正是阖家团聚时，杭州师范大学附属医院重症医学科副主任林乐清接到了驰援武汉的通知。没有丝毫犹豫，林乐清率队星夜出发。

林乐清和队员们接管武汉市第四医院古田院区重症病房，每天和病毒面对面较量。一次查房时发现一名老年患者严重缺氧，情况危急，只戴着护目镜和口罩的林乐清直接脱开病人的口罩，迅速把鼻导管扶正。行内人都知道，这样做的风险有多大。“我们必须竭尽全力！”林乐清说。

84岁高龄的中国工程院院士钟南山临危受命，奔赴疫情最严重的地方；湖北江汉油田总医院“95后”党员护士谢杰芬，孩子只有半岁，仍毅然报名赶赴一线；54岁党员医生张继先率先为疫情防控拉响警报，也是救治一线的“带头人”……他们在党和人民最需要的时候挺身而出，以实际行动彰显了共产党员的政治本色。

“抗击疫情就像打仗一样，我怎么能当逃兵？必须与大家并肩作战！”河北沧州市运河区水月寺街道办事处四合社区党委书记、居委会主任甄洪月说。他在疫情防控一线没日没夜地忙碌，完全看不出是一位刚做完直肠癌手术、化疗数月的病人。

悬挂条幅，广播宣传，封闭路口设卡，登记人员出入，一一入户排查……甄洪月和所有战斗在防控一线的社区党员干部一样，昼夜奋战，守护一方平安。为了不耽误工作，他饭不敢多吃，常常要穿成人纸尿裤。

一个党员就是一面旗帜。为打赢疫情防控阻击战，广大党员干部报名在前、战斗在前、引领在前，始终坚守在最困难、最危险的岗位上，以自己的“辛苦指数”换来群众的“安全指数”。

185天，这是江苏省东南大学附属中大医院党委副书记邱海波坚守一线的天数。从寒冬到阳春，从盛夏到初秋，他四度出征，辗转湖北、黑龙江、吉林、新疆等地，其间只回家一次。事实上，在30多年的从医生涯中，面对非典、甲型H1N1流感、H7N9禽流感等疫情，邱海波从来都是坚守在最前线，以实际行动践行一名党员的初心。

堡垒无言，凝聚起强大力量；旗帜无声，激发着昂扬斗志。一个个共产党员的默默坚守和付出，构筑了一道道护佑生命的安全防线。

疫情防控关乎生命，复工复产关乎生计。在疫情防控取得积极成效后，各地组织成立党员先锋队和党员攻关小组，充分发挥党员的先锋模范作用，为复工复产增添强大动能。

2月初，乌东德水电站施工进入关键时期，却面临着施工人员严重不足的难题。葛洲坝集团乌东德施工局迅速组建党员突击队，副局长胡军就是突击队队员之一：“干到夜里1点多是常有的事，第二天早上6点多又来了。”

在突击队的带动下，施工人员受到鼓舞。“看到身边党员那么拼，我们没有理由不努力干。”来自葛洲坝集团的张兴伟说，现在他也成了一名入党积极分子。

恢复生产生活秩序，既是为疫情防控提供有力物质保障，也关系到民生保障和社会稳定。时间紧迫、任务繁重，广大党员行动起来，及时投入复工复产工作中。

重庆渝北区委组织部派驻凯嘉公司的党员突击队队员谭苏格在走访企业时，发现公司存在防疫隐患，及时协助解决。渝北区成立了590支党员突击队，1.5万余名党员活跃在复工复产、疫情排查一线。

春耕时节，河南滑县白道口镇西河京村党支部委员黄国兴戴着口罩，在田间帮贫困户打药。那段日子，他和村两委干部、50多名党员志愿者组成“防疫助耕小分队”，帮村民打除草剂、追返青肥。田野里，随处可见党员忙碌的身影。

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重大投资项目建设提速，工厂生产走上正轨，脱贫攻坚战、全面建成小康社会胜利在望……广大党员干部带领群众攻坚克难，难点堵点快速打通，广袤大地孕育新的希望。

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 13 版）