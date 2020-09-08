这是关键时刻的关键抉择——大疫突袭，千万级人口城市史无前例按下“暂停键”。

这是决定战局的制胜一招——果断出手，有效切断病毒大范围传播途径，人民至上、生命至上！

回望这场惊心动魄的战“疫”历程，关闭离汉通道无疑是危急关头最重要的决策。习近平总书记亲自指挥、亲自部署，统揽全局、果断决策，全国上下同心、众志成城，历经76天，湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。

危急关头，科学研判

江汉关大楼的钟声与往来轮渡的汽笛声交织，黄鹤楼畔又闻市井的喧嚣。

山河无恙，武汉复苏。浩荡的长江水，诉说着这座英雄的城市，曾经历过怎样的危急时刻。

2019年12月底，正当人们忙着迎接新一年到来时，一种来源不明的病毒正悄然袭来。

湖北省武汉市疾控中心监测发现不明原因肺炎病例。病因不明、来源不清、如何救治未知。一场“遭遇战”猝不及防打响。

面对突如其来的疫情，习近平总书记高度关注，第一时间作出一系列重要指示。2020年1月7日，他在主持召开中央政治局常委会会议时对做好疫情防控工作提出要求。

人类对未知病毒的探索刚刚有所突破，对病毒的源头和宿主、传播途径、致病机理等仍不清楚。

1月下旬，武汉市发热门诊就诊量迅速攀升。

作为国际性综合交通枢纽，武汉地处中部腹地，承东启西、沟通南北，被誉为九省通衢。如若病毒人传人，疫情将会迅速向全国蔓延，后果不堪设想！

形势紧迫，党中央、国务院果断决策。18日晚，一支汇聚了中国呼吸病学、流行病学、重症医学、微生物学、疾病预防控制等相关学科“顶级力量”的高级别专家组赶至武汉，开展实地考察。

钟南山等临危受命，深夜到达武汉，马不停蹄调研、了解情况，第二天又到武汉市金银潭医院、武汉市疾控中心等实地考察。

“确认存在人传人。”1月19日，高级别专家组从防疫最前线武汉紧急返京，向国家卫健委负责人汇报，会议一直开到凌晨。

1月20日，习近平总书记立即对新冠肺炎疫情作出重要指示：“要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，制定周密方案，组织各方力量开展防控，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。要全力救治患者，尽快查明病毒感染和传播原因，加强病例监测，规范处置流程。要及时发布疫情信息，深化国际合作。”

基于对疫情的科学研判，一系列举措密集出台：

20日，国家卫健委宣布，将新冠肺炎纳入传染病防治法规定的乙类传染病并采取甲类传染病的防控措施，并发布了《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案（第二版）》。

当天下午，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作电视电话会议召开，强调压实属地防控责任。国家卫健委组织召开记者会，高级别专家组通报新冠病毒已出现人传人现象。

果敢抉择，果断出手

1月22日下午，习近平总书记审时度势，作出重要指示，要求立即对湖北省、武汉市人员流动和对外通道实行严格封闭的交通管控。

“作出这一决策，需要巨大政治勇气，但该出手时必须出手，否则当断不断、反受其乱。”“人民生命重于泰山！只要是为了人民的生命负责，那么什么代价、什么后果都要担当。”习近平总书记的话掷地有声。

1月23日上午10时，武汉街头，没了车水马龙、熙攘人群，只有空荡荡的街巷、呼啸而过的风声。

关闭一个千万人口大城市的通道，之前几乎是不可想象的。

这样一把“双刃剑”，用不用，什么时候用？必须捕捉疫情传播的关键节点，排除其他各种因素掣肘，作出精准决策——

习近平总书记所作重要指示中，指出了此时的要害问题：“目前正值春节期间，人员大范围密集流动，做好疫情防控工作十分紧要”。

然而，管控一座千万级人口城市的人员流动谈何容易！作出决定之难，面临挑战之大，面对问题之多，世所未见，史无前例。

世上没有可以预知未来的水晶球。关键时刻，每一个理性洞察的判断、每一次审时度势的决策，需要巨大政治勇气，更需要高超政治智慧。

30个省份相继启动“重大突发公共卫生事件一级响应”，制定落实社区的防控措施，实行网格化、地毯式管理；

免费办理航空、铁路、公路、水路旅客退票，暂停旅行社团旅游活动；

控制举办大型活动，减少人员聚集，严防通过交通工具传播疫情；

……

“这是外防输出、内防扩散的重要措施，正是这项措施保护了全国，保护了武汉。”中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳表示。

“习近平总书记及时、果断地作出这个重要战略决断，充分显示了作为人民领袖的政治担当和政治勇气。”国家卫生健康委负责人认为，正是这一史无前例的果断决策，建立起一道屏障，阻断了新冠肺炎的跨地区传播，大大减少了感染和死亡病例。

15家全球顶级研究机构建模分析显示，这次行动是人类历史上最大规模的隔离举措，加之各地纷纷紧急响应，让中国感染者减少了70多万人。

定局之策，制胜之举

事非经过不知难。

关闭离汉通道，绝不仅仅是一“封”了之。

如何尽力保障武汉人民基本的生产生活需要？如何举全国之力驰援武汉，应对汹汹疫情？如何在维护公共卫生安全与维持经济社会发展间寻求平衡，选择“重启”时机？

每一个问题，都考验着决策者的治理能力与智慧。

人民至上、生命至上！无论是“暂停”还是“重启”，无论是医疗救治还是生活保障，党中央始终将保障人民生命健康视为重中之重，始终以民众生命健康福祉为执政之本。

习近平总书记亲自指挥、亲自部署，根据疫情防控和经济社会形势的阶段性变化，因时因势部署外防输入、内防反弹，统筹推进疫情防控和经济社会发展。在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，总书记亲临一线考察，对疫情防控把关定向、有力指导。

经过艰苦努力，武汉疫情扩散逐渐得到有效遏制，传染数开始直线下降，从最高峰的一天新增13436例，一步步走出“至暗时刻”：

——3月11日，武汉新增确诊病例首次降为个位数；

——3月17日，疑似病例数首次“清零”；

——4月26日，武汉市新冠肺炎住院患者“清零”；

——6月15日，武汉市无症状感染者及其密切接触者全部“清零”；

……

2020年8月，一段视频在海内外社交媒体上“走红”，视频画面记录了在武汉举办的一场水上派对。不少海外网友纷纷感到“震惊”：

“是的，当一个国家团结起来抗击疫情的时候就会发生这样的事”“他们击败了病毒，恢复了正常的生活”……

9月1日，武汉约140万中小学、幼儿园学生开学，安静了许久的校园又重新响起“上课”“起立”“老师好”的声音。那个富有生机活力的武汉又回来了。

在这场大考中，中国在病毒传染国内人口不到0.006%时就勒住了这匹“脱缰野马”，创造了人类与传染病斗争史上的奇迹。

世界卫生组织赴中国考察的专家代表团一致认为，中国采取的措施非常及时、非常有效，不仅阻止了疫情在中国的传播，也为全世界争取了时间。

以习近平同志为核心的党中央本着对国家负责、对人民负责、对历史负责的政治态度，为全党全军全国人民坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战指引了正确方向、提供了根本遵循、注入了强大力量、坚定了必胜信心。

（新华社北京9月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 01 版）