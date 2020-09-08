凝聚起坚不可摧的强大力量

这是一场突如其来的危机，也是一场前所未有的大考！

新冠肺炎，是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病；新冠肺炎疫情，是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。

这是一场惊心动魄的较量，也是一场必须打赢的战争！

习近平总书记亲自指挥、亲自部署，统揽全局、果断决策，为中国人民抗击疫情坚定了信心、凝聚了力量、指明了方向。

在党中央坚强领导和各方面大力支持下，经过艰苦卓绝的努力，我们用一个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。

对于我们这样一个拥有14亿人口的大国来说，这样的战果谈何容易！它再次彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势，彰显了中国共产党人民至上、生命至上的崇高理念。

“战胜这次疫情，给我们力量和信心的是中国人民。”“人民才是真正的英雄。”习近平总书记深情礼赞。

“把人民生命安全和身体健康放在第一位”“保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价”……平实质朴的话语，饱含着人民领袖对人民的真挚情怀，映照出百年大党对人民的赤子之心。

“只要紧紧依靠人民，我们就一定能够战胜一切艰难险阻，实现中华民族伟大复兴。”总书记的话振聋发聩，激发起万众一心、共克时艰的坚定信心，凝聚起同舟共济、众志成城的强大力量！

坚定不移把党中央各项决策部署落到实处

党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。

越是非常时期，越到紧要关头，越要加强党中央集中统一领导。

新冠肺炎疫情发生后，党中央高度重视，迅速作出部署，全面加强对疫情防控的集中统一领导。

1月7日，习近平总书记主持召开中共中央政治局常委会会议时，就对做好疫情防控工作提出了要求。

1月20日，总书记专门就疫情防控工作作出重要指示，要求各级党委和政府及有关部门把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。

1月22日，党中央果断要求湖北省对人员外流实施全面严格管控。

对一个有着千万人口的特大城市实行“封城”，这在人类历史上是前所未有的。

“作出这一决策，需要巨大政治勇气，但该出手时必须出手，否则当断不断、反受其乱。”总书记强调。

1月25日农历正月初一，总书记主持召开中共中央政治局常委会会议，对疫情防控工作进行再研究、再部署、再动员，明确“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，决定成立中央应对疫情工作领导小组，派出中央指导组，要求国务院联防联控机制充分发挥协调作用。

“面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的严重形势，必须加强党中央集中统一领导，各级党委和政府要增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’，深刻认识做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的重要性和紧迫性，加强统一领导、统一指挥，坚定不移把党中央各项决策部署落到实处，贯彻落实情况要及时向党中央报告。”总书记强调。

2月3日，总书记再次主持召开中共中央政治局常委会会议，听取中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组和有关部门关于疫情防控工作情况的汇报，研究下一步疫情防控工作。

“疫情防控要坚持全国一盘棋。各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。各地区各部门必须增强大局意识和全局观念，坚决服从中央应对疫情工作领导小组及国务院联防联控机制的指挥。各地区各部门采取举措既要考虑本地区本领域防控需要，也要考虑对重点地区、对全国防控的影响。疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。”总书记强调。

之后，总书记又多次主持召开中共中央政治局常委会会议、中共中央政治局会议，专题研究疫情防控工作和复工复产工作。

总书记还主持召开中央全面依法治国委员会、中央网络安全和信息化委员会、中央全面深化改革委员会、中央外事工作委员会等会议，从不同角度对做好疫情防控工作提出要求。

“我时刻关注着疫情防控工作，每天都作出口头指示和批示。中央应对疫情工作领导小组及时研究部署工作，中央指导组积极开展工作，国务院联防联控机制加强统筹协调，各级党委和政府积极作为，同时间赛跑，与病魔较量，形成了抗击病魔的强大合力。”2月23日，总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出。

总书记亲自指挥、亲自部署，党中央统揽全局、沉着应对，各党政军群机关和企事业单位紧急行动、全力奋战，广大医务人员无私奉献、英勇奋战，广大人民群众众志成城、团结奋战，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。

“在党中央坚强领导和各方面大力支持下，在湖北人民特别是武汉人民积极参与配合下，经过艰苦卓绝的努力，湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。”4月29日，习近平总书记在主持中共中央政治局常委会会议时指出。

面对这场突如其来的大仗、硬仗，以习近平同志为核心的党中央处变不惊，运筹帷幄，指挥若定，一项项部署有条不紊，一项项决策精准科学，一项项举措稳步推进，充分展现出一个百年大党的自信和从容！

让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬

哪里任务险重，哪里就有党组织坚强有力的工作；哪里战斗激烈，哪里就有党员舍生忘死的冲锋！

1月27日，正是疫情加速蔓延的危急时刻，习近平总书记作出重要指示强调，在当前防控新型冠状病毒感染肺炎的严峻斗争中，各级党组织和广大党员干部必须牢记人民利益高于一切，不忘初心、牢记使命，团结带领广大人民群众坚决贯彻落实党中央决策部署，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。

2月10日，总书记在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时再次强调：“各级党政领导干部要靠前指挥、强化担当，广大党员、干部要冲到一线，守土有责、守土担责、守土尽责，集中精力、心无旁骛把每一项工作、每一个环节都做到位。重大考验面前，更能考察识别干部。对表现突出的，要给予表扬表彰、大胆使用；对作风飘浮、敷衍塞责、推诿扯皮的，要严肃问责。”

疫情就是命令，防控就是责任，生命重于泰山！

“要教育引导广大党员、干部在这场大考中增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心，磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，做到守土有责、守土有方。”3月10日，总书记在湖北省考察疫情防控工作时强调，“要组织动员更多党员、干部下沉一线、深入社区，及时解决人民群众实际困难。要坚决反对形式主义、官僚主义，让基层干部把更多精力投入到疫情防控第一线。”

在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷。

“我是党员，我先上！”“最困难的工作，最辛苦的岗位，党员必须先上，没有商量！”在抗击疫情的战场上，鲜红党旗高高飘扬，广大党员斗志昂扬！

“沧海横流，方显英雄本色。”在这场严峻斗争中，各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，充分发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用。

习近平总书记深刻指出：“回顾历史，我们党在内忧外患中诞生，在磨难挫折中成长，在攻坚克难中壮大。敢于斗争、敢于胜利，是中国共产党人鲜明的政治品格，也是我们的政治优势。”

5月24日下午，在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时，习近平总书记叮嘱湖北广大党员干部，要紧紧依靠人民，发扬在疫情防控斗争中展现的精神面貌，真抓实干，奋力拼搏，要坚决反对形式主义、官僚主义，敢于负责、敢于斗争、敢于克服困难去取得新的更大的胜利。

让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬——走过近百年征程的中国共产党，恰是风华正茂。经过这场疫情防控斗争的淬炼，这个有着9100多万名党员的大党，愈发朝气蓬勃！

保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价

“这次疫情既是一次危机，也是一次大考，而且是一次战争。我一开始就说，我们要打仗了，这是一场人民战争。”习近平总书记在参加湖北代表团审议时指出。

“人民”二字重千钧。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，总书记一开始就鲜明提出把人民生命安全和身体健康放在第一位。在疫情防控斗争中，“人民至上、生命至上”的理念贯穿始终。

“人民生命重于泰山！只要是为了人民的生命负责，那么什么代价、什么后果都要担当。”总书记语气坚定。

5月22日下午，总书记在参加内蒙古代表团审议时指出：“在全国范围调集最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，全力以赴投入疫病救治，救治费用全部由国家承担。人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价。”

总书记举例说道：“疫情发生以来我们成功救治的最大患者108岁。今天代表委员通道，我看到有代表介绍说，湖北治愈的80岁以上的老人就有3000多位。他讲到为了抢救一位87岁的老人，身边十几位医护人员连续忙碌了几十天。”

“中国共产党根基在人民、血脉在人民。”“党团结带领人民进行革命、建设、改革，根本目的就是为了让人民过上好日子，无论面临多大挑战和压力，无论付出多大牺牲和代价，这一点都始终不渝、毫不动摇。”

一切为了人民，一切依靠人民。

疫情防控期间，总书记反复强调，打赢疫情防控这场人民战争，必须紧紧依靠人民群众。

2月10日，总书记在北京调研指导疫情防控工作时指出，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

“全国都要充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用，把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒。”总书记强调。

2月23日，总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上再次强调：“社区是疫情联防联控、群防群控的关键防线，要推动防控资源和力量下沉，把社区这道防线守严守牢。”

3月10日，总书记在考察武汉东湖新城社区时，为武汉人民深情点赞：“在这次抗击疫情斗争中，武汉人民展现出了不怕牺牲的精神、勇于担当的精神、顾全大局的精神，还有甘于奉献的精神。这些精神都是中华民族的精神的重要体现，我们一定要好好总结、好好发扬。我相信，通过这次抗击疫情斗争，武汉必将再一次被载入英雄史册！”

大疫当前，最可贵的是信心，最需要的是斗志！

中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。

这样的底气来自哪里？总书记一语中的：“人民是我们党执政的最大底气。”

疫情防控斗争中，在党中央统一领导下，全国动员、全民参与，联防联控、群防群治，构筑起最严密的防控体系，凝聚起坚不可摧的强大力量！

各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持

“依靠中国人民的万众一心、集中力量办大事的制度优势、强大的物质和技术基础，以及丰富的实践经验，我们有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。”2月11日，习近平主席在同卡塔尔埃米尔塔米姆通话时坚定地表示。

疫情防控阻击战，也是人力组织战、物资保障战、科技突击战、资源运动战，拼的是综合国力。

“疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，是总体战，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。”习近平总书记指出。

白衣作战袍，悬壶济荆楚。

346支国家医疗队、4.26万名医务人员、900多名公共卫生人员逆行出征，全国10%的重症医务人员齐集武汉，皓首白发的院士成为荆楚大地的最美战士！他们以英雄的壮举，书写了世界医学史上的奇迹！

“今晚8点半到医院集合，出发去武汉”“妈妈去打怪兽了，马上就回来”“爸，我去武汉抗病毒去了”“你平安回来，我包一年的家务”“不计报酬，无论生死”……大战当前，他们义无反顾；危急关头，他们挺身而出！

总书记时刻牵挂着他们，始终关心着他们。

3月10日，总书记专门赴武汉市考察疫情防控工作，一下飞机就前往集中收治重症患者的火神山医院，同医务人员和患者进行交流。

“一线的医务工作者最辛苦，承受着难以想象的身体和心理压力，许多同志脸上和手上被磨出了血，令人感动，是新时代最可爱的人。我向你们表示崇高的敬意！”总书记动情地说。

“我们在寒雪纷飞的冬天抵达，在草长莺飞的春天回家……”4月15日，最后一批援鄂医疗队员完成任务，撤离武汉。“感谢你们，为湖北拼过命！”阳台上，路两旁，无数市民流着泪为他们送行。

“你们真正做到了救死扶伤、大爱无疆。你们是光明的使者、希望的使者，是最美的天使，是真正的英雄！党和人民感谢你们！”牢记总书记的殷切勉励，他们奔赴新的战场！

人民解放军派出4000多名医护人员支援湖北，第一批医护人员除夕之夜抵达武汉，承担火神山医院等3家医疗机构的医疗救治任务；空军出动运输机紧急运送医疗物资。

“全军要在党中央和中央军委统一指挥下，牢记人民军队宗旨，闻令而动，勇挑重担，敢打硬仗，积极支援地方疫情防控。”习近平主席向全军发出号令。

武汉天河国际机场，运送人员、物资的各种机型频繁起降，最繁忙的时候，每隔3分钟，就有一架国产运—20大型运输机飞抵武汉。

4万名建设者日夜鏖战，数千台设备一齐开动，数千万网民在线“云监工”，仅用10天建成有1000张病床的火神山医院；仅用12天建成有1600张病床的雷神山医院；短短10多天建成16座方舱医院，第一批3家方舱医院改造完成只用了20多个小时。

“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率，我们对此表示高度赞赏。这是中国制度的优势，有关经验值得其他国家借鉴。”世界卫生组织总干事谭德塞表示。

各地各部门密切监测市场供需和价格动态，保障米面粮油、肉禽蛋奶等生活必需品供应。即便在疫情防控最吃劲的时候，群众基本生活依然得到有效保障。

“武汉人喜欢吃活鱼，在条件允许的情况下应多组织供应。”总书记在武汉考察疫情防控工作时特意叮嘱。

很快，一车车活鱼从武汉周边的水产养殖基地迅速起网，送到武汉市民的餐桌。

在习近平总书记关心下，山东的蔬菜、东北的大米、海南的水果，源源不断向武汉输送……

伟大出自平凡，英雄来自人民。

面对这次突如其来的疫情，从一线医务人员到各个方面参与防控的人员，从社区工作人员、公安民警辅警到新闻工作者、志愿者，从环卫工人、快递小哥到生产防疫物资的工人，大家在各自岗位上埋头苦干、默默奉献，汇聚起了战胜疫情的强大力量，充分彰显了打赢疫情防控人民战争的伟力！

6月2日，习近平总书记主持专家学者座谈会时指出，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，“彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著政治优势，体现了改革开放以来我国日益增强的综合国力，展现了全党全军全国各族人民同舟共济、众志成城的强大力量。”

为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供强大科技支撑

人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，打赢疫情防控阻击战，必须向科学要答案、要方法。

“战胜疫病离不开科技支撑。要科学论证病毒来源，尽快查明传染源和传播途径，密切跟踪病毒变异情况，及时研究防控策略和措施。”2月3日，习近平总书记在主持召开中共中央政治局常委会会议时指出：“对抗击疫情所需要的疫苗、药品等研发，要调动高校、科研院所、企业等各方面的积极性，注重科研攻关和临床、防控实践相结合，在保证科学性基础上加快进度。”

“要提高患者特别是重症患者救治水平，集中优势医疗资源和技术力量救治患者，及时总结推广行之有效的诊疗方案，加大药物和疫苗科研攻关力度。”2月12日，总书记在主持召开中共中央政治局常委会会议时再次强调。

2月23日，总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上进一步指出：“要综合多学科力量开展科研攻关，加强传染源、传播致病机理等理论研究，为复工复产复课等制定更有针对性和操作性的防控指南。要加大药品和疫苗研发力度，同临床、防控实践相结合，注重调动科研院所、高校、企业等的积极性，在确保安全性和有效性的基础上推广有效的临床应用经验，力争早日取得突破。要加强病例分析研究，及时总结推广有效诊疗方案。要充分运用大数据分析等方法支撑疫情防控工作。”

3月2日，习近平总书记来到军事医学研究院、清华大学医学院调研，考察疫情防控科研攻关工作进展情况，看望奋战在疫情防控一线的科研工作者。

“纵观人类发展史，人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。”

“要把新冠肺炎防控科研攻关作为一项重大而紧迫任务，综合多学科力量，统一领导、协同推进，在坚持科学性、确保安全性的基础上加快研发进度，尽快攻克疫情防控的重点难点问题，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供强大科技支撑。”

“要坚持在疫情可溯、可诊、可防、可治、可控方面合力攻关，通过打这场硬仗，掌握更多具有自主知识产权的核心科技，拿出更多硬核产品，为维护人民生命安全和身体健康、维护国家战略安全作出更大贡献。”

“希望广大科技工作者勇担责任、尽锐出战，尽快攻克疫情防控的重点难点问题，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供强大科技支撑。”

总书记殷殷重托，字字千钧！

不到一周时间就确定了新冠病毒的全基因组序列并分离得到病毒毒株，及时向全球共享；

适应疫情防控紧迫需求，面向全国揭榜，分阶段推出多种检测试剂产品；

采取老药新用、研发新的治疗手段、中西医结合等方式，迅速筛选了一批有效药物和治疗方案，推荐到临床一线救治；

采取多条技术路线并行推进疫苗研发……

在迎击这一全新病毒的战争中，科学技术展现出强大的威力！

从筛选万余种药物到确定有效诊疗方案，从总结“三药三方”到采用恢复期血浆等治疗方式……每一项科研部署，党中央都关注支持；每一步重大突破，总书记都详细过问。

6月2日，习近平总书记主持召开专家学者座谈会，中国工程院院士、广州医科大学呼吸内科教授钟南山，中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼等专家学者在会上发言。总书记同每一位发言的专家学者交流，就一些问题深入了解情况，要求有关方面认真研究、科学改进、妥善解决。

在认真听取大家发言后，总书记发表了十分重要的讲话，再次强调了科学技术的问题。

“科学技术是人类同疾病斗争的锐利武器，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。要加大卫生健康领域科技投入，集中力量开展核心技术攻关，发挥新型举国体制的优势。要深化科研人才发展体制机制改革，完善战略科学家和创新型科技人才发现、培养、激励机制，吸引更多优秀人才进入科研队伍，为他们脱颖而出创造条件。”

“向科学要答案、要方法”——依靠科学，我们打赢了武汉保卫战、湖北保卫战；依靠科学，我们定能战胜前进道路上的一切艰难险阻！

团结合作是抗击疫情最有力的武器

病毒不分国界、不分种族，全人类只有共同努力，才能战而胜之。

疫情防控期间，习近平主席时刻关注国内外疫情形势，高度重视抗疫国际合作，多次同外国领导人和国际组织负责人通话或见面，从构建人类命运共同体高度，亲自推动疫情防控国际合作。

“疫情是魔鬼，我们不能让魔鬼藏匿。中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度及时向国内外发布疫情信息，积极回应各方关切，加强与国际社会合作。”1月28日，习近平主席在会见世界卫生组织总干事谭德塞时指出。

“我一直讲，人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。”2月20日，习近平主席在给比尔·盖茨的回信中说。

2月23日，习近平主席在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调：“要继续同世卫组织保持良好沟通，同有关国家分享防疫经验，加强抗病毒药物及疫苗研发国际合作，向其他出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的援助，体现负责任大国担当。”

3月12日，习近平主席同联合国秘书长古特雷斯通电话时表示：“新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。”“国际社会必须树立人类命运共同体意识，守望相助，携手应对风险挑战，共建美好地球家园。”

3月13日，习近平主席在致电欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩时强调：“团结就是力量。”“中方秉持人类命运共同体理念，愿同欧方在双边和国际层面加强协调合作，共同维护全球和地区公共卫生安全，保护双方人民和世界各国人民生命安全和身体健康。”

3月26日晚，二十国集团成员和嘉宾国领导人以及相关国际组织负责人以视频方式“相聚一堂”，共同出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会。这是二十国集团历史上首次举行领导人视频峰会，也是自疫情暴发以来，习近平主席出席的首场重大多边外交活动。

“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”习近平主席在会上发出倡议。

5月18日晚，习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞，呼吁国际社会携起手来，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体。

“中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。”习近平主席郑重承诺。

患难见真情。在中国迎战疫情的过程中，国际社会给予我们的宝贵理解和支持，中国人民铭记在心。中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族，中方始终在力所能及范围内为国际社会抗击疫情提供支持。

6月17日晚，习近平主席在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话，再次强调“团结合作是抗击疫情最有力的武器”，同时提出，中方将在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务。中方愿同国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度，包括进一步延长缓债期限，帮助其克服当前困难。

“我相信，人类终将战胜疫情，中非人民也终将过上更加美好的生活。”

疫情防控期间，中方始终本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织及有关国家通报疫情信息，包括第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留地同各方分享防控和治疗经验，并尽己所能为有需要的国家提供支持和援助。

“塞中是患难与共的铁杆朋友，感谢习近平主席，感谢中国人民！”塞尔维亚总统武契奇在社交媒体上写道。

坚定不移推进国际抗疫合作，积极倡导坚决打好疫情防控全球阻击战，习近平主席展现出的宽广胸襟和历史担当，赢得世界的广泛赞誉。

努力把疫情造成的损失补回来，争取全年经济发展好成绩

今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。收官之年遭遇前所未有的疫情影响，各项工作任务更重、要求更高。

“目前看，我们仍然要坚持今年经济社会发展目标任务，党中央决策部署的经济社会发展各项工作都要抓好，党中央确定的各项任务目标都要完成。”

早在2月3日，习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上就明确指出：“疫情特别严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，不能有缓一缓、等一等的思想。”

越是形势复杂严峻，越要有“不畏浮云遮望眼”的远见卓识，越要有“乱云飞渡仍从容”的战略定力！

2月10日，总书记在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时指出，要统筹推进经济社会发展各项任务，在全力以赴抓好疫情防控同时，统筹做好“六稳”工作。“要坚定信心，看到我国经济长期向好的基本面没有变，疫情的冲击只是短期的，不要被问题和困难吓倒。”

2月23日，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议召开。“新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。”习近平总书记为大家加油鼓劲。

迎战大考，既要有“咬定青山不放松”的韧劲，也要有“不破楼兰终不还”的拼劲！总书记要求与会同志“沉下心来、扑下身子，坚持问题导向，分层级理清影响落实的问题，一个一个去解决，把工作落到实处”。

从落实分区分级精准复工复产到加大宏观政策调节力度，从减负、稳岗、扩就业并举到帮助贫困劳动力有序返岗，从推动产业链各环节协同复工复产到不失时机抓好春季农业生产，从守住“米袋子”“菜篮子”到保障外贸产业链、供应链畅通运转……各地各部门密集出台新举措，应对新变化，展现新作为。

脱贫攻坚是一场硬仗，越到最后越要紧绷这根弦，不能停顿、不能大意、不能放松！

疫情冲击之下，这场硬仗怎么打？习近平总书记在3月6日召开的决战决胜脱贫攻坚座谈会上给出了答案，作出了部署。总书记要求，各级党委和政府要不忘初心、牢记使命，坚定信心、顽强奋斗，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，坚决克服新冠肺炎疫情影响，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，坚决完成这项对中华民族、对人类都具有重大意义的伟业。

4月8日零时，在经历了76天后，武汉正式解除离汉通道管控；4月26日，湖北省实现新冠肺炎在院患者“清零”；4月30日零时起，北京突发公共卫生事件应急响应从一级调整至二级；5月2日零时起，湖北省将突发公共卫生事件一级响应调整为二级。

武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。

此时，2020年已经过去1/3多。时不我待，必须把失去的时间抢回来！

浙江、陕西、山西、宁夏、吉林、安徽……通过深入的国内考察，总书记对统筹推进疫情防控和经济社会发展工作不断作出部署。

5月23日，习近平总书记在看望参加政协会议的经济界委员时强调，要坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势，努力在危机中育新机、于变局中开新局。

“要进一步发展，仍然是在‘难’中发展。‘难’是哲学意义上任何领域都面临的、前进道路上永恒的问题。”“不断去探索，不断去奋斗，不断去克服困难，使我们走上实现新阶段新目标的新道路。”总书记的话辩证深刻，富含哲理，给人信心！

7月16日，国家统计局公布，二季度经济增长由负转正，国内生产总值同比增长3.2%，中国经济季度增速“V”形反转！

7月21日，习近平总书记在主持召开企业家座谈会时表示，经过全国上下共同努力，目前我国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，情况比预料的要好。“我们要增强信心、迎难而上，努力把疫情造成的损失补回来，争取全年经济发展好成绩。”

“我们有坚强决心、坚定意志、坚实国力应对挑战，有足够的底气、能力、智慧战胜各种风险考验”，总书记的坚定话语，引领着14亿中国人民无惧艰险，乘风破浪，勇毅前行！

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 01 版）