贫穷并不可怕，怕的是群众失去脱贫信心。这是我2017年到白马山村担任第一书记以来最深的体会。

白马山村是湖北省重点贫困村，有贫困户120户346人。因为基础设施落后、产业发展滞后，加上近半数贫困户缺少一技之长，初到走访时，大家抱怨最多的就是：“没有来钱路子。”

建档立卡贫困户鲍升云家就很典型。她和丈夫都50多岁，文化水平不高，也不会手艺活儿，住在半山腰，多年以挑货担为生，住的还是土坯房。“很辛苦，也挣不到几个钱。”初次走进鲍升云家时，见她家生活比较困难。村里有白马山景区，她每天要走两个多小时土路，把货担挑到景区的山顶上去卖。

我鼓励他们想办法脱贫。和同事们深入调研后，发现了问题所在：白马山村距离十堰城区约30公里，茶叶产业有基础，风景也不错，但交通等基础设施条件是短板。路没修好，旅游品牌自然难打响，景区就缺人气。找到了“病根”，我们很快确定了思路并按图施工：争取多部门政策资金支持，整治了7公里通村公路和村容村貌；以白马山景区申报成为国家3A级景区为契机，策划举办一系列丰富多彩的民俗文化活动；引进茶企落户，建了茶叶扶贫车间……

因村里交通条件和环境改善，游客渐渐多了起来。鲍升云看到了希望，主动找到我，说想开一家农家乐，可苦于没有场地和启动资金。发现她的精神状态变了，我很欣喜，主动为她讲解危房改造政策，帮她协调拆旧建新过程中的邻里关系，最终她家建起新房，办起农家乐，我们还为她在店门口立了个广告牌。后来，我在村口碰到鲍升云，她满脸笑容，自信满满地说：“现在生意很火，一年挣三四万元没问题。”我们还向她推荐移动支付，没多久，她家的农家乐也可以扫码了。

通过加强基础设施建设、加大主导产业培育、做好品牌建设和推广，我们村走出一条“茶叶+旅游”致富路，人均增收3000余元，成功脱贫摘帽。如今，村集体年收入超25万元，预计2021年可以达到35万元。村里建起了茶文化基地，发展标准化茶园1250亩，成功举办了五届民俗文化旅游节。昔日的荒山野岭，如今已经是一片片果园、一垄垄茶地；一栋栋土坯房统一改造成小洋楼；20多家民宿和农家乐散落于村间……每到节假日，游客络绎不绝，往日的边远乡村变为城里人的“后花园”。

3年扶贫经历让我明白，只要因地制宜找准发展路子，带领群众一步一个脚印奋斗，就能创造更加美好的生活。

（本报记者 范昊天整理）

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 19 版）