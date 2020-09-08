筑牢疫情防控的第一道防线

应对新冠肺炎疫情，社区防控是第一道防线。能否把社区防住、守牢，事关人民群众生命安全，事关疫情防控大局。

疫情防控期间，400万名社区工作者奋战在全国65万个城乡社区，监测疫情、测量体温、排查人员、站岗值守、宣传政策、消毒杀菌，守好疫情防控第一道关口，为亿万居民筑起阻断疫情传播的牢固防线。

开展“践行光盘行动 使用公勺公筷”宣传、帮助居民换发新社保卡、组织居民参加“稳就业、保民生”现场招聘会……这几天，湖北省武汉市江岸区新村街道为群社区副主任刘娟一直在忙个不停。如今，社区疫情防控的压力虽然小了很多，但她还是闲不下来。

1月18日，刚做完输卵管囊肿切除手术不久的刘娟冲上了社区疫情防控的前线。她所在的社区是一个已进行拆迁登记的老旧社区，常住人口8000多人。而当时在岗的社区工作者只有9人。刘娟带着他们在社区一线一守就是3个多月，没有休息一天。

疫情来袭，城乡社区成为抗击疫情的第一线，社区工作者坚守岗位，勇挑重担。

“太忙了！”回忆疫情防控的日子，浙江省杭州市下城区长庆街道王马社区党委书记俞红如是说。王马社区有5934户1.5万余名居民，体温排查、送菜、买药、就诊……疫情防控前期，这些工作全靠俞红带领的14名社区工作者承担，他们经常连口水都喝不上，深夜还在微信里协调工作。

“社工们都拼了，回老家的余丽梅，在家把责任片区的385户居民联系了个遍；刚来社区报到的郑旭文，主动帮助物业联系居民……”俞红说，“大家都开启了‘连轴转’模式。”

社区防控千头万绪，哪一个环节都不能放松。

“您好，我是咱们社区的，别着急开门，先戴好口罩。”在开展社区排查期间，这是武汉市东湖新城社区党总支书记陶久娣说得最多的一句话。3天的大排查，她带着社区里的工作人员跑遍了社区内住户和商铺，每天都工作到大半夜。时间紧、任务重，但没有一个人叫苦，每次有任务，大家都抢着干。“大家都觉得，为了社区安全，再辛苦也值了！”陶久娣说。

张贴公告、宣传防疫知识，细致摸排、逐户登记信息……疫情防控期间，社区工作者们手持扩音器、肩背消毒桶，走遍辖区每一个单元、每一条楼道、每一户家庭，坚决做到底数清、情况明，不漏一人、不漏一户。

在宁夏回族自治区银川市兴庆区，社区疫情防控一线活跃着一对母女。母亲李学芳是胜利街康馨社区党支部书记，疫情防控期间，带着11位社区工作人员挨家挨户敲门，将5030户居民的姓名、出行情况、交通工具等信息登记造册，为辖区376名居家观察人员和96名集中隔离人员建立台账，购买生活物品。女儿则在另一个社区跟大家一起每天入户排查、电话回访、定时消毒。由于工作繁忙，母女俩见面的机会很少。夜深人静，两人常常在电话里互相鼓励：“妈妈，我好累。”“一定要坚持，不能半途而废，不能当逃兵。”放下电话，李学芳的眼泪止不住地流……

社区工作者的扎实排查，为疫情防控排除了大量隐患。在重庆，全市社区工作者共完成4轮网格化排查；在陕西，城乡社区设置疫情排查点6.78万个、村（居）巡逻队4.84万个，对1.9万多个村（居）社区开展了逐人逐户排查；在河南，社区工作者组织多轮次地毯式排查。

疫情防控期间，一些小区实行封闭管理后，居民面临买菜难、买药难等问题。为保障居民的日常生活不受影响，很多社区的工作人员成了居民的“快递员”“采购员”“垃圾处理员”。

“菜买好了，我给您放门外。您今天身体怎么样？”那段时间，这几乎成了北京市通州区台湖镇定海园二里社区工作人员李志新的口头语。为了保障居家隔离居民的正常生活，李志新和同事奔走于超市和小区楼栋之间，为他们送去各类必需品。“不光是菜，居民缺啥，只要跟我们说一声，我们就会在第一时间采购送上门。”李志新说。

针对部分老人不会使用手机等情况，有的社区还专门组织小分队，重点关注老人、残疾人等困难群众的需求。

武汉市江汉区多闻社区老年人多，为了及时应对居民求助，社区党委书记田霖带着社区干部24小时轮班值守，随时接听电话。“电话随时能打通，群众的心才踏实。”田霖说。最忙的时候，田霖一天要接上百通居民打来的求助电话。

社区工作者尽心尽力的服务，有效地维护了社区秩序稳定。在上海，全市6077个村（居）委会同时启动口罩预约登记，大大减少居民因购买口罩而聚集；在山东青岛，每个社区指定一名专职人员和独居老年人结对联系，弥补了疫情防控的薄弱环节；在浙江宁波，社区对接定点超市，为居民配送果蔬和日用品，保障了居民日常生活所需。

社区稳，人心安。疫情防控期间，广大城乡社区工作者坚守一线，履职尽责，保障群众基本生活，筑起牢固防线，当好居民的贴心人。

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 13 版）