青春“警服蓝”筑起战“疫”安全防线

28岁的湖北省武汉市公安局江汉区分局民警涂可霭至今还欠袁欣一场婚礼。原本，他准备农历大年初四举办婚礼。一场突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了这一计划。

涂可霭冲锋在抗疫一线，不幸感染新冠病毒。愈后，他主动请缨，再返战场。和他一起出现在抗击疫情国家级拟表彰名单上的，还有燕占飞、邵玉春、关翱塽……青年民警用青春“警服蓝”筑起战“疫”的安全防线，他们的热血与担当闪耀着青春光彩。27岁的武汉市公安局蔡甸分局大集街派出所副所长燕占飞说，这绝不是个人荣誉，“它属于全体战友，属于牺牲的抗疫英雄们。”

“来不及想有没有危险”

蹲下身子，背起正发高烧、疑似感染新冠肺炎的患者，虽然两腿打颤，仍艰难地将患者送上转运警车……今年1月底，网上一段身穿防护服的人背运患者的视频感动了许多人。

戴着口罩、护目镜，这名没露脸的“网红”叫邵玉春，他是武汉市公安局江岸分局大智街派出所民警。1月23日，武汉公交车停运、机动车限行。已感染和疑似感染新冠肺炎的患者如何从社区去医院就诊，成为难题。

1月29日下午，大智街派出所发出紧急招募令。“我报名参加！”33岁的邵玉春第一时间报名。

在一栋居民楼里，邵玉春与同事看到一位老人呼吸虚弱、瘫坐在地。邵玉春立刻将老人背起来，迅速送往医院。邵玉春防护服里的警服被汗水浸湿。

“这只是一件很小的事，恰好被拍到了。每个战友都会这样做。”邵玉春回忆已经“来不及想有没有危险了”。

与邵玉春一样，一抹抹青春“警服蓝”冲在战“疫”第一线。数据显示，仅武汉市就有1923名90后民警主动请战参加青年突击队，在风险最高的执勤岗位、在群众最需要帮助的地方，都有青年民警无畏的身影。

2020年1月1日凌晨4时，涂可霭接到任务，赶至华南海鲜市场参与封市工作。在这次执勤中，他不幸感染了新冠病毒，出现发热、咳嗽等症状，转入武汉市金银潭医院治疗。

“每天吊4瓶药水，口服18粒药。”涂可霭与病毒抗争。终于，1月17日，他康复出院了，分局领导要求他回恩施土家族苗族自治州老家好好休养，然而涂可霭每天在家关注工作微信群。看到武汉疫情加重，他说自己是一名警察，方舱执勤需要人，他可以鼓舞其他病人。“我请求分局党委批准我参加方舱医院执勤任务。”他到分局的第一件事，是递交请战申请。

2月22日，涂可蔼身穿3层防护服，坚持出现在江汉区第二方舱医院。

“保卫火神山医院，我们不辱使命”

在武汉市蔡甸区新农街派出所，27岁的管段民警燕占飞时刻关注着疫情进展。

为应对疫情，辖区要建设一所1000张床位的医院，分局要组建一支火神山医院警务突击队。燕占飞写下请战书，与战友们在医院建设工地周边巡逻、维护秩序，参与警务室筹建。

“保卫火神山医院是一项光荣的使命，我们一定不辱使命，请全国人民放心！”2月1日，火神山警务室正式挂牌。燕占飞代表警务室全体民警、辅警，立下“军令状”。

火神山医院建设初期，有4000多辆工程车进出，7500名施工人员进场施工。燕占飞和战友们日夜守在工地和马路上疏导工程车，为工人们量体温……执勤步数从每天1万步猛增到3万多步，脚底磨出了水泡，忙时连吃口盒饭的时间都没有。“我们心里明白，火神山医院早一天完工，就能早一天收治病患，武汉就多一线生机。”

在江汉区第二方舱医院，涂可霭与战友们负责病患进舱、出舱等事务。在90后涂可蔼看来，“守护方舱是一项特殊的任务，人民群众需要我在哪里，我就应该坚守在哪里。”

在距离武汉市100余公里的仙桃市，从农历腊月二十九到正月初五，仙桃市公安局特警支队一级警员关翱塽坚守在最危险的仙桃市第一人民医院，从确诊病人管控、矛盾纠纷调解，到消防安全排查、应急工作处置，他每天坚持12小时在岗。

1月29日，组织安排关翱塽参与医用防护物资长途押运工作。从正月初六开始，26岁的关翱塽在狭窄的执勤车里开始了押运行程，从仙桃到武汉，从仙桃到咸宁……平均每两天辗转3个城市，每趟行程约13个小时，每次返程都已是凌晨三四点。

44天披星戴月的奔波、2万公里长途跋涉的坚守，关翱塽和他的队友累计押运医用物资数百万件，圆满完成了这场物资接力赛，成为病人和医务工作者最坚实的铠甲。

有一种安全感，叫“别怕，警察在！”

3月24日8时30分，武汉市硚口区公安分局利济所所长祝志超例行点名。吴涌已逝，他的39位战友流着泪替他答“到”，以这种特殊方式向他致敬。

疫情防控中，背老人下楼隔离、扶重症患者就医、给居民送爱心物资，民警吴涌用连续61天的奋战换来了辖区安宁，他却永远倒在工作岗位上。在抗击新冠肺炎疫情国家级拟表彰名单中，吴涌被追认为先进个人。

在人民群众的危急时刻，这些“警服蓝”甘当生命线上的摆渡人。据统计，在湖北省，确诊感染新冠肺炎的民警293人、辅警111人；治愈88人，其中民警65人、辅警23人；有4名民警因感染新冠病毒身故。

2月22日，战“疫”进入关键时刻，位于沙市区胜利街道办工农社区的红景嘉园小区，接连有12名居民确诊。为防止疫情进一步扩散，荆州市防疫指挥部对该小区采取一级封闭式管理。

接到接管任务后，湖北省荆州市沙市区胜利街派出所所长代睿第一时间组织15名青年民、辅警成立“疫区冲锋队”，主动承担小区感染人数最多、疫情最为严重的楼栋，负责该楼栋97户201名居民的起居饮食、体温检测、消毒查杀、摸排疑似病例等任务。

20个昼夜里，冲锋队员们平均每天收集、采购、分配、标注、配送300余份物资，一趟下来需要7个多小时。在派送生活物资途中，为了满足居民临时需求，他们将住户的需求密密麻麻地写在防护服上，形成独一无二的“记事本”，确保及时、精准地将居民所需的紧急物资送到大家手中。

从最初对严格封控措施的不理解，到警民亲如一家携手抗疫，冲锋队辛勤付出，最终得到居民的肯定，这让队员们“颇有成就感”。

这支冲锋队成为全国抗击新冠肺炎疫情先进集体拟表彰对象。“有一种安全感，叫‘别怕，警察在！’”队长代睿坦言，把困难视为磨砺、把压力当作动力，抗疫一线就是青年民警提升本领、锤炼作风最好的平台。

人民公安为人民，在抗疫战场，青年民警收获了许多温暖人心的感动。

“经常吃泡面可不行，吃碗饺子吧。”在江汉油田，当地群众送来热气腾腾的饺子，让寒风中值守的民警心中温暖。

“千万保护好自己，才能保护更多人。”在鹤峰县，一名群众送来1000副护目镜，一句叮咛，让执勤民警湿了眼眶。

燕占飞至今难忘，在火神山医院值守时，来自全国人民的爱心捐助源源不断汇聚于此，其中，一笔来自参与火神山医院建设工人的捐赠令人感佩。

这名工人叫骆名良，他用自己7500元的工资买了牛奶，要送给奋战在抗疫一线的医护人员。燕占飞帮他联系了同济医院中法新城院区，善举得以达成。燕占飞在自己的微信朋友圈里记录了这件事，他的内心也被温暖着。

4月17日，燕占飞与队友们从火神山医院警务室撤离。86个日日夜夜里，他们处理大小纠纷、求助140余起，为300余名工人师傅协调发放130多万元工资，守护3000余名病患入住火神山医院。

疫情散去，武汉再现生机。燕占飞回到新农街派出所，工作回归往常。8月13日，他接到上级通知，调他到蔡甸区大集街派出所任副所长。

回顾与战友一起奋战抗疫一线的点滴，燕占飞深深感到，无论是建设者、志愿者、医护人员，还是民警，“每个人都是一束守护城市的微光，这些微光汇聚在一起，持续闪耀，就会照亮我们前行的路”。

本报武汉9月7日电

中青报·中青网记者 朱娟娟 通讯员 杨槐柳