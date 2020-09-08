让战“疫”精神在青年心中高扬

9月8日，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会将在北京人民大会堂隆重举行。会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。大会还将对全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进集体，全国优秀共产党员、全国先进基层党组织进行表彰。

站在当下，回顾过往，在党中央的坚强领导下，全国各族人民风雨同舟、和衷共济，筑起了一道厚实、稳固的防疫城墙。面对疫情，习近平总书记强调要“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓”。这是一场人民至上的战“疫”，也是中国精神、大国担当、英雄主义情怀的彰显与弘扬。

在这场伟大战“疫”中，各个领域都涌现出了一大批令人钦佩的英雄模范、先进个人。在疫情中，我们看到了在武汉封城之际逆行驰援的白衣战士，看到了义无反顾的解放军官兵，看到了昼夜无休执行防疫任务的社区干部，更看到了来自各行各业、以自己的方式为疫情防控作出实际贡献的志愿者。他们不过是随时可能与你我擦肩而过的普通人，即便是在疫情之中，他们也并未把自己的分量看得有多重，而只是低调地站了出来。这种选择“站出来”的勇气，足以令他们配得上英雄之名。

在这个光荣的行列里，青年一代的表现显得十分亮眼。在各项防疫工作的最前线，都活跃着不少年轻的身影。在驰援武汉的4万多名医护人员中，90后、00后占到三分之一的比例。在无偿参与防疫工作的志愿者中，青年也占到绝对的大头。面对此情此景，钟南山院士力赞：“年轻人就是战‘疫’的主力军”。

疫情袭来之前，90后在一些人眼中仍是需要自我证明的一代，00后更是常被看作尚未长大的孩子。但是，在对祖国与人民的责任感驱动下，这些或许懵懂、或许稚嫩的年轻人，用实际行动证明了他们的成长。让这些年轻人“一夜长大”的力量，是根植于他们内心深处的理想情操，而这种理想情操的来源，是他们亲身体会到的国家发展带来的自信和为民族复兴而自觉肩负起的责任担当。

在抗击新冠肺炎疫情的表彰名单上，许多青年的名字，如同他们美好的青春一样闪闪发光。在这些代表性人物身后，是千千万万名抱持着同样英雄主义精神的中国青年。在写给北京大学援鄂医疗队全体90后党员的回信中，习近平总书记指出：“新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的。”各行各业战“疫”青年在疫情中的表现，是新时代中国青年向社会交出的一份优秀答卷。

爱国作家郁达夫曾在鲁迅去世时说：“一个没有英雄的民族是不幸的，一个有英雄却不知敬重爱惜的民族是不可救药的。”彼时的中国，确实难免令人发出这样的感慨。今天，在这场疫情的考验下，如此之多的英雄涌现出来，以血肉之躯顶在战“疫”一线，无疑是民族之幸、国家之幸。我们要将对英雄的敬意内化到整个社会环境之中，让英雄情怀成为引领青年前进的坐标。

当我们向战“疫”英雄致敬时，我们致敬的对象不仅是具体的个人，还是这些英雄身上的勇气与情操。只要英雄情怀在众人心中激荡，每个普通人都可能像今天受到表彰的那些英雄一样，在关键时刻挺身而出，为同胞贡献力量，为民族谱写华章。疫情终有结束的一天，中国人民抗击疫情的伟大斗争，会给后世留下不可磨灭的宝贵精神财富。

高扬战“疫”精神，便是高扬爱国主义、英雄情怀。在这股精神力量的鼓舞下，无论什么样的风雨，都无法阻挡中国人民和中华民族的前进步伐；无论有多大的挑战，中国青年都将不断在磨难中成长、从磨难中奋起！