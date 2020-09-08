员工尊严岂能随意扔在地上

江苏昆山的世硕电子（昆山）有限公司工作人员给新员工发证件时，随手将员工证件丢在地上，新员工只能弯腰去捡。5日，相关视频在网上传播后，引发网友愤怒，网友认为该公司涉嫌歧视员工。该公司回应，单位管理人员失职，主管率团队向员工致歉。据悉，已有大批员工从该公司离职。（9月7日《楚天都市报》）

把东西扔到地上，让对方弯腰去捡，以示羞辱，这是影视剧里常见的桥段。这家企业的培训干部，拿着一摞员工证件，念一个名字，往地上扔一张证件，那感觉大概像是“大爷赏你一口饭吃”。 他们敢于这么干，说明这家企业的管理有问题；他们选择这么干，可能也不只是因为人品坏，而是因为平日里从别处受到的歧视，于此处发泄一通罢了。事情虽小，却足以折射这家企业病态的鄙视链和森严的等级制。

不尊重人，甚至不把员工当人，这种企业过去不少。越是劳动密集型的企业，越是可替代性强的相对低端岗位，歧视员工的事情越多。客观地说，就业市场实情确实如此，因此惯出了某些企业的傲慢。于是，各种侮辱式惩罚，各种苛待员工的新闻时有发生。

殊不知，尽管看上去员工都在工作，但在不同的管理思路下，员工是否带着归属感和幸福感，做出来的事情可能完全不一样。把员工当作家人，不仅关心他们的付出，也关心他们的所得，让他们既获得体面的工作，也获得幸福的生活，这才是现代企业温情化管理的真谛。

年轻的打工一代，不像他们的父辈，打工当然还是为了赚钱，但尊严同样重要：谁把我们的尊严扔在地上，我们就要以有尊严的方式拾起。这是一个人人都有麦克风的时代，世硕电子（昆山）公司扔员工证件的视频，就是现场公司员工拍的。越来越多的年轻员工，勇于通过自媒体发声，理性维权。相比更高的收入和更低的尊严，很多人甚至宁愿选择更低的收入和更高的尊严。

最好的企业文化不是在企业家的口号中，而是在切实的行动中。一个事事善待员工的企业，才会拥有善待企业的员工。像这种不尊重员工的企业，势必会被更多员工抛弃，尤其是那些能力较强的员工。据悉，该企业已经出现大量员工排队离职，如果属实的话，就是一个深刻的教训。哪怕离职员工留下的空缺，很快能够补上，只要尊重员工的意识迟迟不能建立，这样的企业也必定越来越难以走远。