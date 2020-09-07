人民健康将携手大都会人寿启动“2020年中国都会人群健康能力调研项目”

一场突如其来的新冠肺炎疫情，给都会人群的健康带来了一系列挑战，例如疫情危机下都会人群的身体、心理、财务健康保障，以及疫情防控进入常态化后，在社会适应方面如何重塑其健康的生活方式和状态等问题。

为此，人民健康将联合中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称“大都会人寿”）于9月正式启动“2020年中国都会人群健康能力调研项目”。

2020年4月，国家卫生健康委宣传司发布了2019年全国健康素养监测结果，我国居民健康素养水平继续稳步提升，上升至19.17%。越来越多的人开始了解基本的健康知识和理念、掌握健康行为生活方式和行为内容并具备基本的健康技能，关注健康已经成为百姓共识。

为进一步了解都会人群健康情况，唤醒更多人对身体、心理、财务和社会适应等各方面的健康意识，进而普及健康生活方式，项目将以聚焦“健康寿命”为基础，并针对新冠肺炎疫情的影响，围绕“健康能力”这一概念展开调研。

项目调研以“构建健康能力，共驭健康寿命”为主题，主要由“后疫情时代的健康风险”、“都市人群的健康能力及延长健康寿命的意愿”和“都市人群的健康现状”三部分组成。调研结果最终将汇总成为报告，计划于年末发布。

调研已于9月3日正式启动，于9月15日结束。调研问卷已在人民健康APP发布。

人民健康作为人民日报社、人民网在健康医疗行业倾力打造的集产业、服务和传播于一体的大健康平台，具有权威性、公信力和影响力三大优势。大都会人寿将依托人民健康的优势，秉持现代科学论证，全面综合的、验证严谨的、内容广博的调研精神，通过“身体健康”、“心理健康”、“财务健康”和“社会适应方面的健康”这四个维度的内容构建“健康能力”指数，为广大都会人群展现他们的健康能力现状与自身期望获得的“健康寿命”之间的差距。

据大都会人寿工作人员介绍，该企业长期关注国人健康，已连续三年发布《中国都会人群健康蓝皮书》调研报告，聚焦“健康寿命”，检视中国都会人群延长健康寿命的核心挑战，洞察都会人群健康需求，致力于成为携手广大消费者共驭健康寿命的值得信赖的长期伙伴。

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