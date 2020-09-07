温庆云：慈善是一种生态 一个爱的循环

近日，由北京市慈善协会发起的“药神计划”慈善援助项目在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心正式启动。项目旨在发动社会力量，帮助肝癌、血友病等患者解决药费负担困难。

会上，北京慈善协会会长温庆云表示，中国肝癌患者人数占据全世界肝癌患者总数的半壁江山。对于肝癌这个有“吸金之王”称号的疾病，虽然医保能报销患者部分医疗费用，但这一患者群体普遍存在着因病致贫、因病返贫的现象。

慈善兜底 让贫困患者放心就医

温庆云介绍，2016年统计数据显示，北京很多肝癌患者家庭呈现出一人患病，整个家庭陷入困顿的现象。在这些家庭中，患者不仅要承受身体方面的痛苦，还要承担资金的压力。

“为了让肝癌和血友病贫困患者放心就医，‘药神计划’是我们重点推进的一项助力脱贫攻坚品牌项目。”温庆云表示，该项目旨在动员社会力量，帮助困难群众缓解罹患大病的医疗负担的同时，将慈善兜底、情感关怀等纳入其中。

“我们计划第一期解决340名肝病和血友病患者的医疗费用问题。过去，我们帮助了3万多名大病患者，积累了大量经验，认识到对大病患者进行救助的重要性和迫切性。”温庆云说。

“药神计划”究竟如何帮助患者？温庆云进一步解释到，困难患者在医保和商保报销后，如果还有困难可申请这一救助项目。申请者经专家委员会评审后认为确实需要救助，将为其承担50%的自费部分。如患者特别困难，将启动急难救助模式。

情感关怀 给患者力量融入正常生活

“帮助患者支付医疗费用，既能给患者家庭带来生的希望，也能切实解决患者生活困难问题，提升患者对抗疾病的信心。”温庆云说，真正的慈善不仅仅是物质上的给予，还需要心理的安抚与精神上的鼓励，情感关怀是慈善项目不可或缺的一部分。

“对大病患者而言，情感关怀和经济救助同等重要。”温庆云表示，北京市慈善协会将依靠会员体系，把负责情感关怀的机构资源调动起来，对患者进行心理疏导，让患者心理恢复稳定，给他们更多力量融入正常社会生活。

“赠人玫瑰，手留余香。”每一位慈善人都是玫瑰赠与者，在中国历来有“滴水之恩，当涌泉相报”的优良传统。温庆云根据自身经验分享称，慈善是一个生态，是一种爱的循环。

“每年慈善体系募集的救助资金超过30亿元，尤其在今年，大家更是积极踊跃参与捐赠。截至目前，北京市慈善协会已接收连款带物捐赠约有2.6亿元，这一数目是平常的四倍多。其中很多捐助者都是曾经接收过慈善救助或社会救助的人。”温庆云说。

温庆云表示，慈善事业需要大家支持，“药神计划”就是一个凝聚爱心，让爱传递的平台。我希望，未来有肝癌或血友病患者看不起病时，能想到这个项目，也希望这一项目能为他们撑腰。