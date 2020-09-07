中国医学装备大会暨2020医学装备云会展将于9月10日举行

近日，中国医学装备协会发布《关于举办中国医学装备大会暨2020医学装备云会展会议通知》，由中国医学装备协会主办的中国医学装备大会暨2020医学装备云会展，将于9月10日起以线上线下相结合的方式举行。

据介绍，大会以“智联供需，创新发展”为主题，以“专业化、数字化、网络化、智能化”为特色，通过云计算、大数据、AI、虚拟现实的手段，采用线上线下相结合的方式，搭建了中国医学装备大会暨2020医学装备云会展。大会将举办中国医学装备大会、第三届县医院建设发展大会、2020年医学装备人工智能大会等200余场次活动，围绕医学装备技术创新、产业发展和临床应用的重点，解读相关政策、开展学术技术交流、分享使用管理经验、展示最新产品、探讨发展趋势。

同时，大会同期开幕的2020医学装备云展览将持续到2021年2月，云展厅中将展出万余款医学装备，平台发布的演讲报告、技术、装备及产品材料将持续展示半年时间，可反复观看，资料可下载，为政府部门和医疗机构了解产品类别，技术特点，产品品规提供参考依据。

此外，全方位、深层次、交互融合是本届会议的重要特点，论坛与展会相融合，线上与线下相融合是会议的精彩亮点。通过“云·直播”、“云·之家”、“云·展会”、“云·商城”的精心设计，让与会交流者们摆脱了空间限制，在半年时间的持续展示中，足不出户就可以近距离接触产品、感受科技；也为企业与领导专家建立了直接沟通交流的平台，为政府部门和医疗机构了解产品类别、技术特点、产品品规提供参考依据。另外，在新冠疫情防控期间，中国医学装备协会制定的201个，涉及1059家企业的疫情防控和疾病救治急需设备目录，也将同步在云平台上展示。