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金台视线：让节约融入家庭教育

史一棋

2020年09月07日08:32 来源：人民网－人民日报

在家庭教育中提倡浪费可耻、节约为荣，不仅是倡导一种健康的生活方式，更是让孩子在其中涵养“克勤于邦，克俭于家”的道德品质

“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！”习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

在制止餐饮浪费行为、培养节约习惯方面，家庭教育是不可或缺的重要一环。家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师，在家庭教育中提倡浪费可耻、节约为荣，不仅是倡导一种健康的生活方式，更是让孩子在其中涵养“克勤于邦，克俭于家”的道德品质，去除铺张浪费的不良之风，在举手投足间展现深植于心的文明素养。

将勤俭节约融入家风，彰显了中华民族优秀传统文化和传统美德的代代传承。家庭在粮食、衣物、住房、交通等方面的消费观，会对孩子产生深远影响。如果不从儿时抓起、不从小处着眼，任由铺张浪费成为孩子根深蒂固的习惯，就有可能积重难返。因此，养成正确的消费观念，培育节约的生活习惯，是家庭生活中父母和孩子需要共同面对的课题。每一位家长都应谨记：勤俭节约是传家宝，什么时候都不能丢。

家风是一种润物细无声的力量，潜移默化地滋润着人们的心灵，塑造着人们的品格。很多人儿时都背过“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，很多人幼时都被父母提醒“碗里饭菜要吃干净”。延续至今，从落实“光盘行动”到拒绝过度包装，再到节水、节电、节气，改变出行方式，只要从我做起、从现在做起，言传身教，就能把节俭新风写在生活点滴间、刻在家门家风上。

如今，时代在发展，社会在进步，人们的道德文明素养也在不断提升，“舌尖上的浪费”更是要不得。即使生活一天天好了，也没有任何权利浪费。希望每个人都能树立节俭意识，培养节约习惯，自觉抵制餐饮浪费行为，让勤俭节约成为良好家风、社会新风。

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 10 版）

(责编：李轶群、崔元苑)


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