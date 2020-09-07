庚子之夏，我国遭遇1998年以来最严重汛情——

大江大河大湖发生18次编号洪水，多条江河同时发生流域性洪水，长江上游发生特大洪水，先后有751条河流发生超过警戒水位以上洪水……

决战决胜之年，应对疫情之年，防大汛、抗大灾更显意义非凡。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地各部门以汛为令、闻汛而动，广大党员干部和人民群众上下齐心、众志成城，把确保人民生命安全放在第一位，科学高效抢险救援，强化救灾安置和生产生活恢复，防汛救灾取得阶段性重大胜利。

雷霆出击 使命必达

安徽省阜南县，洪水退去，艳阳高照，秋意渐浓。

蒙洼蓄洪区曹集镇利民村西田坡庄台的村民们，忙着在地里补种抢种。

“习近平总书记到我们这里了解生产恢复情况，指出要因地制宜、抢种补种，尽量把灾害损失降到最低，争取秋季仍然取得好的收成。这对我们是极大的鼓舞，让我们对灾后重建信心十足、干劲十足。”利民村党支部书记郭西军说。

8月18日至21日，习近平总书记在安徽考察，专门深入防汛救灾一线，看望慰问受灾群众和防汛救灾一线人员，对加强防汛救灾和灾后恢复重建作出重要部署。

今年以来，我国暴雨洪涝灾害多发频发，汛情异常严峻——

江淮流域梅雨季持续时间62天，为1961年以来历史第一位；

全国70%的县（市）出现暴雨，41个县（市）日降雨量突破当地历史极值；

72条河流发生超历史洪水，多条江河同时发生流域性洪水，长江三峡水利枢纽迎战自建库以来遭遇的最大洪峰；

截至9月5日，全国28个省份遭受洪涝灾害影响，共有7098.4万人次受灾，比近5年同期均值上升17.6%。

……

滔天洪水，牵动人心。

以习近平同志为核心的党中央始终高度关注防汛救灾工作——

早在5月19日，习近平总书记在主持中央政治局常委会会议研究有关工作时，要求有关方面高度重视今年汛期长江中下游汛情，压实防汛工作责任，克服疫情影响，抢抓水利工程修复，加强物资储备，组织开展抢险培训和演习，全力保障人民生命财产安全。

习近平总书记还多次作出重要指示批示，要求各地区和有关部门坚持人民至上、生命至上，统筹做好疫情防控和防汛救灾工作；要求各级党委和政府压实责任，勇于担当，采取更加有力有效的措施，全力抢险救援，尽最大努力保障人民生命财产安全。

7月17日，中央政治局常委会召开会议，研究部署防汛救灾工作。习近平总书记强调，各有关地区、部门和单位要始终把保障人民生命财产安全放在第一位，采取更加有力措施，切实做好防汛救灾各项工作。

汛情就是命令，责任重于泰山。

各地各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实把防汛救灾摆在更加突出位置，进入战时状态，发扬顽强斗志，凝聚磅礴力量。

组织领导统筹有序——

国家防总、国家减灾委提前部署，督促指导各地克服疫情影响，抓紧抓实防汛救灾各项措施。根据汛情发展，国家防总维持防汛应急响应63天，其中Ⅱ级应急响应长达19天，先后派出63个工作组分赴重点地区指导协助防汛救灾。

地方责任落实到位——

各级党委和政府严格落实防汛责任制，层层压实责任。汛情严重地区党委和政府主要负责同志既挂帅又出征，深入一线、靠前指挥。

人民防线形成合力——

基层党员干部和广大群众积极参与隐患排查、巡堤查险，高峰时期70余万名干部群众上堤防守，党旗在防汛救灾一线高高飘扬。

万众一心，携手向前，筑起一道“冲不垮的堤坝”，什么样的困难都难不倒英雄的中国人民。

人民至上 生命至上

“当时感觉身体已经没了知觉，如果不是村干部及时来救，可能就坚持不下去了。”回想起在洪水里获救的一幕，湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县兴隆场镇居民谭竹枝仍心有余悸。

7月8日，泸溪县普降大到暴雨，白羊溪乡河面短短4小时内涨幅达到7.85米。正在白羊溪乡赶集的谭竹枝被积水困在农贸市场，前来引导百姓撤离的乡长谭永攀知道后，立即安排3名年轻干部下水搜救。不顾汹涌的洪水，他们苦苦搜索近半个小时后，终于在市场一处铁栏杆旁找到谭竹枝并成功将其安全转移。

“谁打头？”“我打头！”

7月22日，安徽省庐江县石大圩防洪大堤被洪水撕开了20米宽的决口，6500名村民被洪水围困。

已在抗洪一线奋战了几个昼夜的庐江县消防救援大队政治教导员陈陆，再次集结队伍投入救援。由他“打头”领航的1号艇突遇3米多的水位落差侧翻，被卷入汹涌湍急洪流中的陈陆英勇牺牲，年仅36岁。在他牺牲后，战友统计：陈陆连续奋战了96个小时，救出2600多人。

……

人民至上，生命至上！抗御洪魔中，以人民为中心的发展思想，在全力抢救每一位群众生命安全的行动中得到生动体现。

在湖北，克服疫情影响抓好防汛救灾责任重大，当地构建防汛抗旱指挥新机制，省委书记、省长为双指挥长，常务副省长任常务副指挥长。

在安徽，长江（巢湖）、淮河、新安江三大流域同期发生大洪水。省委省政府主要负责同志多次到现场指挥抢险，省级负责同志带队包保16个省辖市，先后多轮赴一线检查指导，推动各项部署在基层落实。

……

洪水面前，党旗始终在防汛一线高高飘扬。各级党组织和广大党员干部深入贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，坚决把使命放在心上、把责任扛在肩上，在抗洪一线筑起一道道牢不可摧的“红色堤坝”。

哪里有险情，哪里就有党员冲锋陷阵的身影。“险工险段，党员包保。”湖北咸宁市嘉鱼县西湖围堤防汛指挥部临时党总支书记魏萍说。

多方联动，众志成城。蓝天救援队、公羊救援队、绿舟救援队……据统计，今年全国参与抗洪救灾的社会应急力量达1.8万人。

汛情复杂严峻，抗洪救灾任务至为艰巨。

“这是我们又一次任务。希望大家继续发扬不怕苦、不怕累的作风！”夜幕中，消防指战员们列队准备出征，身后一排专业排涝车警灯闪烁。

7月下旬，江西鄱阳湖区域汛情趋缓，但强降雨导致的城市内涝、农田浸泡情况严重……国家防办、应急管理部紧急调派山东、江苏、浙江省消防救援总队等的20套大流量专业排涝车，星夜疾驰，于25日抵达江西，开展排涝作业。

8月20日，江城重庆。

经历了6、7月的汛情，度过了“七下八上”防汛关键期，洪水却又一次袭来，而且来势更猛——

长江、嘉陵江两路洪水夹击；

长江上游发生特大洪水，寸滩站水位达191.62米，为1905年以来最高；

……

重庆也启动了有记录以来首次防汛Ⅰ级应急响应。

“要发扬不怕疲劳、连续作战的作风，做好防汛救灾和灾后恢复重建工作，以保民平安、为民造福的实际行动践行党的宗旨，永远做忠诚的人民服务员。”应急管理部负责同志这样表示。

人民至上，生命至上！在人民群众最需要的时候，全国上下团结一心，广大党员干部挺身而出、奋勇争先，全力以赴做好抢险救灾各项工作，全力以赴保障人民群众的生命财产安全，众志成城战洪魔，坚决打赢防汛救灾这场硬仗。

防救协同 科学高效

每一场灾害都是一场考试，既检验党员干部担当、作为，也检验防灾减灾救灾能力。

7月9日23时30分，江西九江市彭泽县。

被暴雨冲刷的山体滑落，砸穿民房。刚刚被强制撤离的17名村民心有余悸。

6个小时前，巡查员发现风险，要求村民立刻转移。但村民以几十年都没出过事为由不愿转移。接报后，九江市应急管理局果断决定：为了群众生命安全，强制转移！

截至9月5日，全国紧急转移安置470.9万人次，较近5年同期均值上升47.7%，为近年来最多。

下好先手棋、打好主动仗，是今年防汛救灾工作的一个突出特点，与新的防汛体制息息相关。

新体制下，应急管理部门综合优势有效发挥，积极履行国家防办牵头抓总职能，每日组织气象、水利、自然资源等部门会商研判，开展24小时动态监测分析，视频连线重点地区，加强指挥调度，帮助地方解决具体问题。

在这一过程中，各有关部门专业优势充分体现。中国气象局及时滚动提供雨情监测预报预警服务；水利部密切盯紧洪水动向；自然资源部加强地质灾害和海洋灾害监测预警……各部门守土有责、协同发力，为防汛救援提供有效支撑。

统筹协调、统分结合，新的防汛救灾体制让抗洪救灾合力更加强大，工作更加主动。

——提前预置救援力量。根据灾情发展，应急管理部统筹消防救援力量与央企及社会力量协调联动，明确42支工程应急力量和37架直升机部署在重点风险区，梯队预置自然灾害工程应急救援中心2700余人、1500多台套装备在高风险流域和地质灾害多发区，明确中央企业工程应急队伍368支10.6万余人承担不同流域预置任务。

——强化人员转移避险。各地区严密监测强降雨可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害，及时发布预警信息，确保到户到人。从严落实转移预案，果断组织转移受威胁群众，专门组织队伍做好老弱病残群体的避险安置，做到应转尽转，不落一户、不漏一人。

——抢险救援协同高效。军地协同效应充分发挥，解放军和武警部队、民兵多次出动，关键时刻发挥突击队作用。国家综合性消防救援队伍累计营救、转移和疏散群众21万余人。国家安全生产应急救援队伍参战3万多人次，航空救援直升机飞行130架次。

——防救衔接更为通畅。应急管理部坚持防范救援救灾一体化，通过每日会商主动了解受灾地区防汛救灾物资需求，与相关部委主动作为、通力协作，目前累计下拨中央救灾资金25.75亿元，紧急调拨19.5万件中央救灾物资和总价1.34亿元的防汛救灾物资。

“什么时机分洪？不分洪行不行？”

7月19日晚，设在淮河王家坝闸附近的蒙洼前线防汛指挥部气氛紧张。王家坝水文站水位已逼近保证水位。

水利部与淮委、安徽省等彻夜会商，反复权衡。夜间，王家坝水文站水位已超保证水位并仍快速上涨。7月20日8时32分，王家坝水文站水位达29.75米，按照国家防总下达的命令，王家坝开闸泄洪，加之安徽省还陆续启用了另外7个分蓄洪区，降低淮河干流水位0.2—0.4米。淮河日渐安澜。

8月中旬，三峡水库连续迎战大洪水。在防御第4号和第5号洪水期间，长江上游水库群累计拦洪约190亿立方米，其中三峡水库拦洪约108亿立方米。三峡水库及其以上水库群科学运用，避免荆江分洪区运用和转移60余万人、淹没耕地49.3万亩。

尊重自然规律，防洪工程体系作用显著，这是今年防汛救灾工作的第二个突出特点。面对今年严峻汛情，防汛不是一味与洪水斗争，而是确保干堤万无一失，精细调度水库拦蓄洪水，合理启动蓄洪区发挥错峰减压作用，既与水“斗”，也给水“让路”。

“实战”表明，我国的防洪救灾体系愈加科学完善。

8月20日，在安徽视察调研防汛救灾工作的习近平总书记听取军队参与防汛救灾情况汇报时指出，在党中央坚强领导下，各有关方面团结奋战，灾区人民众志成城，我军部队勇挑重担，经过顽强努力，取得了防汛救灾斗争阶段性重大胜利。

越是雨急浪高，越需中流砥柱。从抗击新冠疫情，到抵御罕见汛情，有党的坚强领导，有亿万人民众志成城，我们必将无往而不胜！

（新华社北京9月6日电 记者刘菁、刘夏村、代群、魏玉坤 参与记者陈诺、马姝瑞、程士华、朱青）

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 11 版）