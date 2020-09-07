南非新冠肺炎疫情形势向好 确诊数字世界排名下滑

截至当地时间9月6日，南非新冠肺炎确诊病例总数为636884例，死亡病例14779例。

尽管南非疫情防控压力依旧较大，但5日新增确诊病例数字为1806例，较之疫情高峰期时单日新增数字出现了显著下降。据南非卫生部部长穆凯兹透露。在过去的两周中，南非新冠肺炎确诊病例增长数量下降了近三分之一。

南非新冠肺炎确诊病例目前已经被秘鲁和哥伦比亚超过，排名世界第七，如果继续保持目前的下降态势，南非接下来极有可能被墨西哥超越。

在此情况下，继续放松针对疫情“封锁令”各项法规的呼声日益高涨，意在加速南非经济复苏的脚步。

日前，南非旅游部部长恩古巴内表示，旅游部正在监控病毒传播的风险，对目前新冠肺炎感染病例下降的趋势感到满意，很快该部就将向内阁提交恢复南非旅游业的计划，其中就包括重新开放国际旅行。

穆凯兹也证实，鉴于每日报告的感染数正在不断减少，南非目前确已度过新冠肺炎疫情高峰。

截至记者发稿时，南非新冠肺炎康复病例达到561204例，这意味着康复率继续维持在88%。 (记者 王曦)