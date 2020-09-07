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意大利伦巴第超2700名教职工确诊新冠 感染率4.78%

2020年09月07日08:31 来源：中国新闻网

中新网9月6日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间9月5日，意大利家庭医生联合会通报了最近一周教职员工新冠病毒筛检情况。通报指出，截至4日，伦巴第大区教职员工已发现2700多人确诊感染新冠，感染率达4.78%。

据报道，意大利西西里、坎帕尼亚、拉齐奥、阿布鲁佐、艾米利亚·罗马涅、伦巴第和威尼托等大区的检测结果显示，教职员工平均感染率介于1%至2%之间。

意大利家庭医生联合会表示，针对开学前教职员工普及性的病毒筛检，除博洛尼亚市的教师队伍相对积极外，其他地区的教职员工自愿进行病毒筛检率较低，更有一些教职员工干脆拒绝接受病毒筛检。

统计资料显示，截至9月5日，西西里大区约有50%的教职员工，已拒绝进行病毒检测；威尼托大区教职员工病毒检测拒绝率为30%。此外，目前阿布鲁佐大区筛检量最少；坎帕尼亚已有70%的教职员工接受了病毒检测；拉齐奥12万教职员工受检率已达到80%。

据伦巴第大区卫生部门9月5日通报，截至4日，在伦巴第大区206687教职员工中，已有56953人接受了病毒检测，其中2723人已确诊感染新冠病毒，感染率达到了4.78%。(博源)

(责编：许心怡、崔元苑)


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