意大利疫情尚不容乐观 年轻确诊病例数量持续增长

中新网9月6日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，根据意大利紧急民防部的最新数据，意大利确诊病例已达27.6万例。目前全国有13个大区疫情呈恶化趋势，疫情依然不容乐观。

意大利紧急民防部疫情报告显示，截至当地时间9月5日18时，全国确诊病例已达276338例，其中死亡病例35534例，现存病例31194例，治愈患者209610人。较前一天新增确诊病例1694例，死亡病例1694例。

根据意大利卫生部和国家卫生院(ISS)最新发布的疫情周报，目前全国有13个大区疫情呈恶化趋势。在所有新增病例中，大部分患者与聚集性感染、旅游和大规模集会、娱乐活动具有密切关联，疫情发展趋势依然不容乐观。

米兰萨科医院传染病主任马西莫·加利(Massimo Galli)表示，夏季旅游造成了疫情强势反弹，秋天的疫情形势很可能会继续恶化。尤其是年轻确诊病例数量持续增长，将是疫情传播扩散的重大隐患。

加利强调，如果不继续保持安全社交距离，有效控制好9月份举行的地方选举，以及做好校园的防疫工作，未来疫情局势恐怕将会更糟。

当地时间5日上午，意大利总理孔特在出席一场社会活动时表示，意大利难以再次进行全国性大封锁来防堵疫情。政府未来会有针对性地进行干预，不排除在某些地区采取小规模限制性措施。

孔特指出，受今年8月旅游度假大规模的人员流动影响，近期新增确诊病例仍在持续增加。但由于大多数民众能够守纪律，并表现出强有力的社会责任感，目前疫情与其他欧洲国家相比，总体上要好很多。他坚信，只要大家恪守防疫规则，一定能够满怀信心去迎接秋天的到来。(博源)