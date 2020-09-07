韩国累计确诊逾2.1万例 首都圈堂食禁令范围将扩大

中新网9月6日电 据韩媒报道，韩国6日通报新增167例新冠确诊病例，累计21177例；新增1例死亡病例，累计死亡334例。韩政府决定，将针对首都圈实施的加强版防疫措施，延长一周至13日；并于7日起，将堂食禁令范围扩至连锁型糕点店、刨冰店等。

据报道，韩国疫情出现反弹后，单日新增确诊病例曾于8月27日，增至400例以上，之后有所回落。9月3日起，单日新增确诊连续四天降至200例以下。

截至当地时间5日中午，首尔“爱第一”教会相关确诊病例增至1156例，与8月15日光化门广场集会相关确诊病例累计510例。此外，首尔铜雀区一家信用卡发行公司、首尔峨山医院、仁川百乐达斯城酒店等地发生小规模集体感染事件。

韩国中央防疫对策本部表示，首都圈疫情有所缓和，但在医院、酒店等地，不断出现小规模集体感染事件，疫情复燃风险犹存。防疫部门呼吁民众积极配合防疫措施，争取尽早恢复日常生活。

9月30日，韩国政府对首都圈实施加强版防疫措施，首都圈餐厅、酒吧从晚上9点至次日凌晨5时禁止堂食；连锁型咖啡店内不分时间段均禁止堂食，仅支持外卖或自取；健身房、台球厅、高尔夫球场等室内体育设施暂停营业。

为弥补现有措施存在的漏洞，韩国政府此次在维持上述措施的基础上，还将连锁型糕点店、刨冰店也列入禁止堂食对象；线上授课对象范围也从补习班扩大至职业培训机构。