美大选后疫情或达高峰？多国欲储备药物疫苗防反弹

中新网9月6日电 美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至北京时间9月6日11时28分许，全球新冠确诊病例累计超2678万例，累计死亡超87万例。美国专家称第二波疫情即将到来，大选后疫情或达高峰；美国“里根”号航母再传疫情；多国储备药物、疫苗等防范疫情反弹。

美国第二波疫情即将到来？

印度单日新增确诊再创最高值

美国新冠确诊病例超624万例，累计死亡超18万例。美国传染病学专家警告称，今年秋冬季节，美国很可能将迎来新冠疫情的第二次暴发，带来感染和死亡病例的激增。据预计，疫情高峰期将在11月3日大选日之后到来。

美国《华盛顿邮报》指出，霍普金斯大学专家预测，从秋季到冬季的季节变化，将引发第二波疫情高峰。加州大学欧文分校的流行病学专家安德鲁·诺莫称，他预计秋季的这波疫情将从10月中旬开始，在逐步进入冬季时恶化，并在大选后达到高峰。

当地时间9月4日，华盛顿大学健康指标与评估研究所发布预测称，到了美国大选日，每天的平均死亡人数“很可能”将达1907人，是目前死亡人数的两倍。预测显示，这一人数还将持续攀升，到12月初达到高峰，届时每天的死亡人数将超过2800人。

与此同时，全球多国疫情形势依然严峻。印度5日通报新增86432例新冠确诊病例，系印度单日新增病例数最多的一天；匈牙利5日通报境内新增确诊病例510例，再创疫情暴发以来最高纪录；捷克单日新增病例自9月2日至4日连续三天刷新纪录。

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美国“里根”号航母再传疫情

多国疫情叠加抗议使防控面临挑战

当地时间9月5日，美国海军第7舰队发言人莫姆森中校证实，“里根”号航母上周在航行中，有“少数”士兵新冠病毒检测呈阳性。莫姆森表示，这些士兵在8月27日确诊，随即接受了治疗并下船，“目前‘里根’号上没有确诊官兵”。

以色列巴哈德一号军事基地的两名国防军学员于4日确诊。在随后的检测中，又确诊了30人。截至目前，在以色列国防军官兵和文职人员中，现存确诊新冠患者382人。

随着学校逐步重启，多国校园成为疫情传播的隐患。刚开学一周左右，加拿大魁北克省3100所学校中的47所学校，就各自发现1例以上确诊病例；在美国，据调查已有1500所大学出现疫情，累计确诊病例约5.1万例，其中死亡病例约60例。

此外，在克罗地亚北部别洛瓦尔小镇近日举办的一场婚礼中，有36人被确诊，还有233人处于隔离中。当地的流行病专家格尔吉奇表示，实际感染人数有可能还会增加。

近日，多个国家举行抗议活动，加剧疫情蔓延的担忧。近日，英国多地举行三波主题各异的抗议活动，包括反防疫限令、反种族歧视，及天气变化抗议等；澳维州5日出现反封锁示威，州长斥抗议者做法自私；当日，南非多地亦出现抗议活动。

巴西圣保罗州将关闭最后一家方舱医院

多国欲储备药物疫苗防疫情反弹

在过去一周，巴西圣保罗州的7日平均死亡病例，比两周前下降约13%。本地流行病学专家认为，这可能预示着该州疫情已趋缓，可能逐步走出峰值。圣保罗市市长9月4日宣布，将关闭该市最后一家方舱医院，预计于10日彻底停止该院运行。

随着多国重启的步伐加快，部分国家谨慎恢复国际客运航班。乌兹别克斯坦9月4日起恢复了同哈萨克斯坦、德国、阿联酋等国的航空客运；约旦民航部门也宣布，首都安曼的阿里亚皇后国际机场将于8日，向常规国际客运航班重新开放。

为防范疫情反弹，多国政府准备采取储备药物和疫苗、确保病床位数量等措施。哈萨克斯坦医疗机构决定，将传统的流感疫苗接种时间提前两周，将于9月15日开始；欧盟正在考虑追加高达7.5亿欧元用于购买共同的疫苗；埃及目前正研究生产俄罗斯新冠疫苗的可行性，以及在结束临床试验和医学测试后，这款疫苗在埃及医药市场的可获性问题。