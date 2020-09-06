高俊文：建设县域医共体 提升基层医疗服务能力

人民网北京9月6日电 6日，由人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国县级医院能力提升典型案例宣传活动全国片区交流会·安徽站暨进一步推进紧密型县域医共体建设大会·安徽站活动在安徽省天长市举行。会上，安徽省卫健委副主任高俊文在致辞时表示，安徽作为首批全国综合医改试点省份，将县域医共体建设作为重要抓手，不断提升基层医疗服务能力。

高俊文介绍，2014年安徽省研究提出建设县域医共体的改革思路，2015年在全省15个县市区率先开展县域医共体试点，2016年试点增至40个县市区，2017年试点扩大到66个县市区，2018年实现全省75个县市和农业区县域医共体全覆盖，2019年探索创新“两包三单六贯通”改革路径，已实现在61县市开展紧密型县域医共体建设，组建128个紧密型医共体，覆盖近4500万人。

“县域医疗卫生服务能力进一步增强，县域内就诊率不断提高，人民群众得到实惠，看病就医更加便捷。”高俊文说：“从7年的医共体建设实践来看，紧密型县域医共体建设工作是新时代提升基层服务能力的有力抓手，是实现县域内分级诊疗的最佳载体，目前安徽省紧密型县域医共体建设取得阶段性成效。”

高俊文介绍，在这次的新冠疫情防控阻击战中，滁州、阜阳等市释放紧密型县域医共体改革红利，县乡村一体联动，群防群治，取得很好的防控成效。“下一步安徽省将继续以紧密型县域医共体建设为抓手，以人民健康为中心，持续推进县级公立医院综合改革和分级诊疗制度建设，着力构建以人为本、优质高效的整合型医疗卫生服务体系，建立中国特色基本医疗卫生制度，建设健康安徽。”