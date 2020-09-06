王虎峰：建立完善综合绩效考核机制 助于提升基层医疗综合体系能力

人民网北京9月6日电 6日，由人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国县级医院能力提升典型案例宣传活动全国片区交流会·安徽站暨进一步推进紧密型县域医共体建设大会·安徽站活动在安徽省天长市举行。会上，中国人民大学医改研究中心主任王虎峰在致辞时表示，建立完善医联体综合绩效考核机制，分级诊疗制度建设有助于提升县域医疗服务的保障能力，拓宽县域医院的服务范畴，可以让群众更就近的享受到优质的医疗服务。

王虎峰介绍，把绩效管理为抓手，探索建立医联体等多种形式，县域医院要参与并发挥引领作用，建成由明显成效的医联体，形成较为完整的医联体政策体系。

“医联体管理办法首先是以人民健康为中心，其次是三医联动，最后是坚持政府主导。”王虎峰说：“以人民健康为中心，将医联体、医共体作为平台，以供给侧结构性改革推动变革。在医联体、医共体内部贯通融合，做到三医联动，完善外部环境和条件，实现紧密型医共体。”

“作为基层医疗机构，县医院不仅能为群众治病，还要成为开展健康教育的主阵地，教会群众如何防病、健康的生活，将区域内居民健康状况纳入考核内容。”王虎峰说：“建立对医联体综合绩效考核与动态调整机制，将公共卫生和居民健康改善情况纳入绩效考核标准，同时并对结果进行公示。”

王虎峰认为，专科联盟和远程医疗协作网也纳入考核范畴，强应加院间的学术交流、医疗协作和科研合作。开放共建卫生专家库，加强医疗专业人才培养，推进远程会诊、远程影像、远程超声等医疗服务水平提升，建立健全远程医疗制度，利用信息化手段促进医疗资源纵向流动，提高优质资源可及性和医疗服务整体效率。

“过去在医疗领域的标准化主要放在治疗环节、放在耗材上和药品上，现在来看比较薄弱的环节是医疗管理的非标化。”王虎峰认为，未来要对医联体医共体内部，包括预防、治疗、管理等各类的收费与非收费项目，以及成员之间的交互项目进行价值量的标化或者比价，将术语、概念内涵、操作流程、价值测量、绩效考核规范标准化。

王虎峰强调，需发挥医联体在传染病疫情防控中的作用以及公共卫生方面职能，为医防融合提供载体。同时，鼓励社会办医参与医联体建设，保障患者权利。