新疆旅游不做核酸不隔离？文旅厅：只限纯旅游直达景区

(健康时报记者 李宁)据新疆发布，新疆跨省(区、市)旅游，只需健康码、测体温，无需核酸检测、无需隔离。

9月5日上午，记者拨通自治区文化和旅游厅管理处电话，工作人员刘先生告诉健康时报记者：“我已经接了成百个电话，公布的政策只是针对来新疆纯旅游的，比如自驾游直达景区，不做其他事情的人员，这类人来新疆不用核酸检测和隔离，但是如果是来处理公务或者走亲访友还是要遵守社区的防疫规定，咨询具体部门。”

据新疆发布，9月4日，乌鲁木齐市又有2例确诊患者符合国家卫生健康委新型冠状病毒肺炎确诊病例出院标准治愈出院，2例无症状感染者解除医学观察。截至目前，已治愈出院确诊病例812例，无症状感染者解除医学观察234例，累计1046例。

新疆维吾尔自治区教育厅3日发布消息称，全区高校和中小学秋季学期将全面开学，在做好常态化疫情防控工作基础上，恢复正常教育教学秩序。其中，中小学从9月6日开始，按照按照先中学后小学、先高年级后低年级再起始年级的顺序分批、错峰开学；全区高校自9月10日起，分期分批、错时错峰安排校外学生返校和新生入学报到，全面恢复正常教育教学秩序。