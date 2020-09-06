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新冠肺炎已成为美国第二大致死原因

张赫

2020年09月06日09:31 来源：健康时报网

　　（健康时报记者张赫 实习记者 陈琳辉）9月4日，美国华盛顿大学“健康指标与评估研究所”发布报告指出，新冠肺炎已跃升为美国第二大致死原因。

　　报告显示，美国新冠病亡率高于多个国家，从死亡病例数据来看，新冠肺炎已超越癌症，成为美国第二大死因，排名仅次于心脏病，排在癌症、事故、损伤、糖尿病、阿尔茨海默病其他许多死因之前。

　　华盛顿大学“健康指标与评估研究所”的报告还提到，尽管目前全美报道单日新增确诊病例数在4万5000例左右，低于7月份峰值时的日增7万例，加利福尼亚州、佛罗里达州等此前疫情严重的州报告的感染率也确实在下降，但值得注意的是，全美有十个州、大多数在中西部地区，其新冠病毒传染基本数——也就是一个确诊患者能传染的人数——依然大于1，这意味着疫情仍在快速蔓延。

　　除此之外，。艾奥瓦州、北达科他州和南达科他州新冠检测阳性率都超过20%，为全国最高水平。

　　其中，艾奥瓦州人口310多万，上周新增病例数超过了8300例，增幅高达116%。

(责编：孙博洋、乔业琼)


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