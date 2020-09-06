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24小时的健康守护（脱贫故事绘·贡献篇）

李  晨

2020年09月06日09:22 来源：人民网－人民日报

　　（一）我叫贺星龙，出生于山西省大宁县乐堂村。村子位于吕梁山深处，土地贫瘠，交通不便，曾是出了名的贫困村。小时候，村里没有医生，村民们小病靠忍，大病靠扛。

　　（二）十六岁时，我考上了卫校，家里却负担不起学费。乡亲们你家三十、他家五十，竟帮我凑齐了。当时我就下定决心，要把医术学好，回报乡亲们的恩情。

　　（三）毕业后，我主动放弃留城机会，回到村里。父亲把自家的一孔土窑洞腾出来，又卖了玉米和仅有的两只羊，帮我建起一个简易诊所。我郑重承诺：“二十四小时上门服务”。

　　（四）开始出诊时，没有交通工具，我就靠步行，翻沟爬坡，蹚水过河。一年冬天，雪灌进鞋子，我的脚趾差点被冻坏。但不管多么艰苦，只要村民生病，我都是随叫随到。

　　（五）为了不耽误患者病情，我贷款买了第一辆摩托车。二十年间，我骑坏了七辆摩托车，服务了方圆二十八个村的村民，对乡亲们付不起的医药费能免则免。

　　（六）如今，新农合覆盖全国，让村民都看得起病，医联体更让大医院医疗资源辐射到乡村。随着健康扶贫不断推进，我的小诊所也用上了新设备，我工作的干劲更足了！

 


　　《 人民日报 》（ 2020年09月06日 08 版）
(责编：乔业琼、孙博洋)


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