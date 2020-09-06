凡人善举汇暖流（一线抗疫群英谱）

哪里有需要，哪里就有志愿者。在新冠肺炎疫情防控期间，广大志愿者积极行动、勇于担当，男女老少齐上阵，各行各业共参与，共同筑起了联防联控、群防群治的铜墙铁壁。

在疫情防控最吃劲的关头，全国各地的志愿服务力量在党的旗帜下凝聚起来。中宣部、中央文明办在武汉组织实施“志愿服务关爱行动”，两万多名志愿者帮助800万居家市民打通了民生保障“最后一公里”。团中央和各级共青团组织发动170多万名青年志愿者，全国妇联号召千万巾帼志愿者，教育、科技、文化文艺、卫生、红十字会等各领域志愿者，各尽所能、各展所长……广大志愿者为取得疫情防控重大战略成果作出了重要贡献，为稳民生、稳人心发挥了重要作用。

疫情防控期间，人们的生活物资采购普遍成了难题。哪里买？谁来买？怎么送？

你下单，我跑腿。村民们正在为此犯难的时候，湖北省宜都市王家畈镇通过微信、电话等方式收集、登记、汇总群众生产生活物资需求，400多名志愿者奔走在乡村小道，帮村民一一代购代办。1330名志愿者参与卡口值守、1850名志愿者参与社区防控、376名志愿者参与生活物资配送……宜都市志愿者参与宣传引导、交通值勤、社区防控、隔离点送餐、物资代购等工作，累计服务时长达到90万小时。

为解决群众后顾之忧，山东省济南市历城区各村居文明实践站也积极对接商场超市，推出了“微信+网购+配送”一站式服务，通过村民微信点单、实践站制单、商城超市配单、志愿者送单等方式，让群众吃到新鲜果蔬。

“乡亲们，春节年年有，今年不一般，少次相聚，亲情不淡；多次聚集，增加风险……”疫情防控期间，江西省抚州市黎川县德胜镇刚脱贫的李发新总是手持小喇叭走在村组院落，告知村民不聚集、不聚餐、不串门。“党和政府帮我脱了贫，我可以做些力所能及的事回报社会。”疫情防控期间，黎川县德胜镇共有200余名志愿者加入防控一线，走村入户宣传防疫知识和政策法规。

今年1月底，浙江省宁波市鄞州区下应街道海创社区接到了摸排任务，需要走访每一户居民确认他们的出行情况、身体状况等。这项任务很艰巨，社区有6056户居民、290家商铺、两万余人……志愿者的加入很快打开了工作的局面——108名党员纷纷响应，热心志愿者接连加入，两天不到，就完成了任务的92%左右。

拿外卖或快递需要消毒吗？倒垃圾会有交叉感染风险吗？南方医科大学南方医院全科医学科主任查道刚、南方医科大学南方医院神经外科护士长王晓艳创新形式，以视频直播形式开讲社区防疫课程，为社区抗疫助力。

在奉献、友爱、互助、进步的志愿精神感召下，千千万万的人民群众加入疫情防控志愿者队伍。广东东莞虎哥爱心志愿者车队先后驰援湖北武汉、黑龙江绥芬河、吉林舒兰等地，开展运输、消毒等服务工作；湖北公安县蓝丝带志愿者协会自备车辆转运抗疫物资，反复往返省内外……

扶危济困、共克时艰，一方有难、八方支援。在这次抗疫斗争中，广大志愿者用一次次凡人善举，传递温暖和希望，凝聚信心和力量。

《 人民日报 》（ 2020年09月06日 04 版）