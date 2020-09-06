警徽闪耀在一线（一线抗疫群英谱）

1992年出生的赵闯是武汉一名刑侦民警，因为工作已有3个春节没有在老家过。得知武汉抗击疫情的消息后，大年三十刚到重庆老家不到一天的他，主动请战，驱车9小时辗转上千公里回到了武汉的工作岗位，在20多天里协助转送了59名确诊患者、疑似感染者、发热患者和密切接触者，最多一天曾连续转运18人。

武汉市公安局江汉区分局警务指挥处民警涂可蔼，在疫情防控期间感染新冠肺炎，他积极治疗，身体痊愈后第一时间申请前往方舱医院执勤。执勤期间，只要群众有需要，他都随叫随到，每天工作12小时以上。

武汉市公安局硚口区分局利济派出所社区民警吴涌，用连续60天的坚守换来了辖区安宁。3月22日下午，他忙完工作之后回到派出所，却倒在了工作岗位上，年仅51岁。

新冠肺炎疫情防控期间，在党中央坚强领导下，全国公安民警以生命践行使命，用热血铸就警魂：在抗疫一线，他们与医护工作者并肩战斗；在社区村组，他们昼夜坚守；在国门口岸，他们严防风险输入……广大公安民警、辅警不畏艰险、不怕牺牲，坚守岗位、英勇奋战，筑起保护人民生命安全和身体健康的铜墙铁壁。截至今年6月底，先后有169名民警、86名辅警牺牲在岗位上，他们用自己宝贵的生命践行了“人民公安为人民”的铮铮誓言。

下沉社区村组，夯实疫情防控基层基础。樊树锋是河南郑州市公安局东风路分局社区民警，在疫情防控期间，除了吃饭，他几乎都在辖区楼院里紧张工作，将白庙村社区900余户2800余名居民等全部摸排到位，“不漏一户、不漏一人”。而他却在2月11日因过度劳累导致颅内大面积出血，后因抢救无效去世，年仅39岁。

投入联防联控，筑起一道道安全防线。在疫情防控早期，公安机关配合相关部门设立环湖北省际检疫站点，派出警力62万余人次，实行全天勤务，协助转移体温异常人员5万余人。在疫情防控的关键阶段，积极协助做好疫情监测、排查、预警等工作，每天部署10万余名警力按照“一院一专班”原则，对全国2800余家定点医院实行24小时全天候巡防，全力保障医疗救治秩序。

坚守国门口岸，筑起阻断风险的屏障。面对境外疫情蔓延趋势，公安机关切实加强出入境环节管控，完善入境人员核查机制，严密防范境外输入风险。7月22日辽宁大连发现新冠肺炎本地确诊病例后，大连湾出入境边防检查站迅速组建党员先锋队，党员民警纷纷请缨出战抗疫。

在守护交通运输“生命线”上，人民公安始终风雨无阻。“明天帮我把没检查到的地方走完。”1月28日，在被送往医院救治的途中，沈阳铁路公安局吉林公安处吉林北车站派出所民警刘大庆仍不忘叮嘱。这名2003年抗击非典期间因工作出色受到嘉奖的老将，17年后再战疫，刘大庆连续1个多月守在道口上，在零下20多摄氏度的严寒天气里坚守，为守护铁道线的安全畅通燃尽生命。

疫情防控期间，关乎民生的“接诉即办”也成为抗疫一线的重要工作。北京市公安局12345“接诉即办”分中心负责人、市公安局法制总队信访支队三级高级警长艾冬每天梳理涉及疫情的电话派单，第一时间转派、盯办、反馈，积极推动诉求解决，共办理群众各类诉求1.23万件，其中涉及疫情派单320余件，无一疏漏。2月15日，艾冬突发脑溢血倒在前往疫情防控工作途中。

越是艰险越向前，人民公安充分彰显了担当与豪情，忠诚警魂在大战大考中淬炼升华。

《 人民日报 》（ 2020年09月06日 04 版）