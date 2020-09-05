乌鲁木齐国际机场：持绿码测温通行 无需其他证明

人民网乌鲁木齐9月5日电 为认真贯彻落实新疆维吾尔自治区关于全面恢复生产生活秩序的决策部署，根据新疆机场集团复工复产要求，乌鲁木齐国际机场分公司从加大航空市场供给、助力旅游发展、优化机场服务功能等方面出台了系列措施，普惠广大旅客、货主、航空公司以及社会公众。

一是2020年9月5日至9月20日，对在乌鲁木齐国际机场起降的所有航班全免起降费；二是2020年7月17日至9月16日，对乌鲁木齐国际机场所有国际、国内进港货物减免保管费；三是2020年7月17日至9月16日，对乌鲁木齐国际机场停车场所有车辆减免停车费；四是新疆机场集团天缘酒店旗下系列酒店全力保障航空公司过夜机组住宿用房；五是提升乌鲁木齐国际机场服务保障能力，确保各岗位保障人员充足；六是恢复乌鲁木齐国际机场各类中转服务保障；七是恢复乌鲁木齐国际机场快线运营服务；八是全面恢复乌鲁木齐国际机场在用航站楼商业运营活动；九是积极向各运营航空公司宣贯自治区复工复产政策，协调各航空公司尽快恢复航线航班运营；十是持续通过媒体平台推介机场复工复产各项政策。

与此同时，乌鲁木齐国际机场进出港旅客疫情筛查措施从即日起正式调整为：出港（离开乌鲁木齐国际机场）的旅客“一测温一扫码（健康码）”即可顺畅出行，进港（飞抵乌鲁木齐国际机场）的旅客需“一测温三扫码（健康码、旅居史码、红山码）”即可安心抵达，进出港过程中如遇疑问或困难请致电乌鲁木齐国际机场客服电话0991-96556或者搜索关注官方微信公众号——“乌鲁木齐地窝堡国际机场”并在后台留言，有专人接听或回复。（李龙 何永贤）