白衣执甲逆风行不辱使命佑苍生

【中国战疫者】

2020年伊始，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球。危急时刻，一群不畏生死、甘于奉献的医务工作者冲向战疫一线，以大无畏的奉献精神践行医者使命，护佑百姓健康。

纷纷请战、集结出征，各地医疗队驰援武汉

疫情肆虐，号角吹响。这是新中国成立以来，传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。

当时正值新春佳节，正是阖家团圆的日子，但全国各地的医护人员却纷纷请战。除夕夜，全国各地多支医疗队集结完毕，奔赴武汉。“驰援武汉的医疗队，从接到指令到组建完成，一般不超过两小时；从医疗队集结到抵达武汉，一般不超过24小时。”国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，这些医疗队与武汉当地医务人员一起并肩作战，全力开展医疗救治工作，有效提高治愈率，降低病亡率。

在武汉，我国重症领域的8位专家进驻7家重症定点医院，与各医疗队一起，攻坚最后的“重症堡垒”，他们被誉为“重症八仙”。这个顶配阵容由北京朝阳医院副院长、呼吸与危重症专家童朝晖，东南大学附属中大医院副院长、重症医学科主任邱海波，北京协和医院ICU主任杜斌，中山大学附属第一医院重症医学科主任管向东；东部战区总医院呼吸与危重症医学科主任赵蓓蕾，四川大学华西医院重症医学科主任康焰，北京宣武医院重症医学科主任姜利，苏北人民医院重症医学科主任郑瑞强组成。

作为国家卫生健康委中央指导组专家组成员，童朝晖于1月18日就已抵达武汉。面对未知的病毒，童朝晖和邱海波以及杜斌每天深入临床一线，在武汉各大医院巡视，指导并积极参与重症患者的救治工作。

姜利是“重症八仙”中唯一的女性，在疫情最危险的时候，总能看到她执行高危操作的身影。姜利说，只有走到患者床前，才能得到最好的判断，给出适合的治疗。

对北京地坛医院感染中心主任医师、全国新冠肺炎救治专家组成员蒋荣猛而言，“追疫”早已习以为常。1月9日，蒋荣猛前往武汉指导疫情防控工作，一干就是109天，成为在武汉指导工作时间最长的专家之一。6月15日，北京新发地出现聚集性疫情，蒋荣猛回到地坛医院接管了应急七病区。7月18日，新疆乌鲁木齐疫情暴发，蒋荣猛又随国务院应对新冠肺炎疫情联防联控专家组来到新疆。

协同攻关、优势互补，中西医合力阻击疫情

在此次疫情中，中西医协同攻关、优势互补，在共同防控新冠肺炎疫情和医疗救治中取得了较好成效。

疫情发生后，国家中医药管理局就马上委派中医专家，前往武汉诊察病情，并启动了“中医药防治2019新冠病毒的研究”“中西医结合防治新冠肺炎的临床研究”两个应急专项，同时还以临床“急用、实用、效用”为导向，启动了“中医药防治新冠肺炎有效方剂临床筛选研究”工作。通过临床筛选出的“三药三方”疗效确切，为有效抗击疫情作出重要贡献。

国家中医医疗救治专家组组长仝小林院士在武汉诊察病情后得出结论：此次新冠肺炎是由寒湿之疫邪引起，因而在治法上，一定要针对寒和湿。

中央疫情防控指导组专家张伯礼院士从大年初三，就随中央指导组赴武汉，直至4月16日才回到天津。在武汉，张伯礼院士夜以继日地忙于中医药临床救治，结果病倒了，必须马上手术。但当时疫情严峻，条件有限，张院士已72岁高龄，病情不容乐观。2月19日，张院士接受了胆囊切除手术。由于放心不下抗疫工作，张伯礼院士坚决请求医生加大药量，以缩短恢复时间。短短一周后，他就再次穿上防护服，投身到抗疫工作中。

黄璐琦院士带领团队在救治患者同时，注意寻找中医药疗效的高级别循证证据，最终获得了由14味中药组成的“化湿败毒方”。此后，医疗队又研制出“化湿败毒颗粒”，并获得国家药品监督管理局批复的首个治疗新冠肺炎的中药临床批件。

武汉江夏方舱医院是首个国家中医医疗队接管的方舱医院，国家中医医疗救治专家组副组长、北京中医医院院长刘清泉勇挑重任，担任中共江夏方舱医院临时委员会副书记、院长。从筹备到开舱，他把这里当成了家。无数个日日夜夜，刘清泉几乎没有停歇，每天都工作到深夜一两点才休息。

眼观六路、耳听八方，守好疫情防护最前线

新冠肺炎除了需要极其精细的治疗，也离不开精心的护理。

17年前，非典疫情暴发，北京佑安医院作为定点收治医院，成为抗击疫情的第一战场。那时，北京佑安医院护士长郭会敏的孩子尚且年幼，但她仍积极请战进入一线。17年后，新冠病毒肆虐，她再次请战。她说：“让我上，我有经验。”

作为内科总护士长，她管理经验丰富，对护士情况熟悉，因此，护理部安排她先协助开展护理人力资源调配，并安慰她说：“后方也是战场”。郭会敏表示服从组织安排，也随时准备进入一线。随着疫情的发展，郭会敏临危受命进入隔离病房，担任感染中心总护士长。她以身作则，每天早上7点多就到病区，一直忙碌到夜里十一二点。

虽然在护士群体中，女性比例远远超过男性，但一支支“男护天团”也奋战在抗疫一线，发挥着不可替代的作用。

北京天坛医院重症医学科护士侯玉华于1月27日随医疗队出发。这一天让他终生难忘，因为那天正好是他25岁的生日。

北京朝阳医院CCU护士顾园是一位90后，他被派往北京佑安医院参与抗疫工作。顾园说，他们每班工作4个小时，加上穿脱防护服和交班，一个班次要7个小时。防护服不透气，护目镜起雾，鼻梁上出现压力性损伤，但这些困难，顾园觉得都“不叫事儿”。因为在这里，他看到很多党员同志吃苦在先、冲锋在前。3月5日，顾园向抗疫医疗队临时党支部递交了入党申请书。

这些，只是广大医护工作者抗击疫情的缩影。他们冲锋在前，使疫情得到有效控制。他们，用朴实的行动，生动诠释了初心使命、责任担当。

（本报记者 田雅婷）