国家卫健委：9月4日新增确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京9月5日电（许晓华）国家卫生健康委于今日发布的《截至9月4日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（上海3例，广东2例，云南2例，天津1例，福建1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者931人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例180例（其中重症病例2例），无现有疑似病例。累计确诊病例2563例，累计治愈出院病例2383例，无死亡病例。

情况显示，截至9月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例194例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例80284例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85112例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者818203人，尚在医学观察的密切接触者7180人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察28例（境外输入26例）；尚在医学观察无症状感染者338例（境外输入327例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5386例。其中，香港特别行政区4850例（出院4456例，死亡94例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区490例（出院471例，死亡7例）。