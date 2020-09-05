中国国防部向厄瓜多尔援助抗疫物资

新华社基多9月3日电 （记者郝云甫）厄瓜多尔国防部3日在厄首都基多举行中国国防部援厄抗疫物资线上交接仪式。厄瓜多尔国防部长哈林、中国驻厄大使陈国友等出席。

陈国友在致辞时向奋战在抗疫一线的厄瓜多尔军队官兵致以敬意和慰问，并介绍了中厄政府、军队及社会各界共同合作抗疫、互施援手的情况。他说，中方愿同厄方共同努力，以两国建交40周年为契机，坚持多边主义，加强相互支持与合作，推动两国全面战略伙伴关系行稳致远，为推动构建人类命运共同体助力加油。

哈林在致辞时向中方表示由衷感谢。他说，疫情在厄暴发后，中方多批次向厄提供了有力援助，充分体现了厄中两国两军的友好合作和深厚友谊。中国国防部此次援助的抗疫物资将为厄一线抗疫官兵提供有力保障，为厄抗疫提供有效帮助。

《 人民日报 》（ 2020年09月05日 03 版）