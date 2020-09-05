“三夏”是一年中的重要农事活动之一，对于农民来说，根据时令进行夏收、夏种和夏管，于是就有了“三夏大忙”之说。这个时间节点，一般是从每年5月下旬开始，至6月中旬结束。在这段时间里，对于北方的农民朋友来说，上一年秋季播下的冬小麦成熟了，要在雨季来临前抓紧抢收，使颗粒归仓；抢收的同时，还要抢种谷子等农作物，不能耽误农时；谷物等播种后还需要进行必要的田间管理，间苗、施肥、浇水，以确保“三秋”时节的丰产、丰收。因此，“三夏”是农民一年中最忙的季节。

不过，与农民们进入农忙季节不同，渔民们则会在这个时间段进入“伏季休渔期”，这“伏休期”也可以称为“渔闲季”。如果说农忙的形成，是基于时令及农作物生长的自然规律的话，那么伏休期可就完全是人为设定的了。资料显示，我国从1995年开始，在东海、黄海、渤海海域实行全面的伏季休渔制度。通过几年休渔制度的实施，东海海域以带鱼为主的海洋经济鱼类资源得到了有效保护。在这一成功经验的基础上，农业部又做出规定，从1999年起，南海海域也开始实施了伏季休渔。

休渔海域覆盖了渤海、黄海、东海、南海等属我国管辖的全部4个海区，而休渔的时间，则从最初的两个月延长到三个半月甚至四个半月。农业部每年都会发布相应的休渔通告，明确各个海域休渔的时间，比如，2020年的通告中就规定：北纬35度以北的渤海和黄海海域为5月1日12时至9月1日12时；北纬35度至26度30分之间的黄海和东海海域为5月1日12时至9月16日12时；北纬26度30分至“闽粤海域交界线”的东海海域及北纬12度至“闽粤海域交界线”的南海海域，为5月1日12时至8月16日12时。这就使得在不同的海域，有了不同的“开海”时间。除了规定休渔区域和休渔时间外，法律还规定了“休渔作业类型”，通常是“除钓具外的所有作业类型，以及为捕捞渔船配套服务的捕捞辅助船”，在一些特定的海域内，还规定了“桁杆拖虾、笼壶类、刺网和灯光围（敷）网”作业的休渔时间。据统计，参加休渔的捕捞渔船超过10万艘，涉及沿海多省上百万的渔民。也就是说，在每年的伏休期，会有上百万人进入“渔闲期”。

对于伏休期的渔民来说，一年中有长达几个月的时间不能出海，势必会影响他们的生计，一些省市也因此而出台了对渔民的休渔补助。比如，广东省就规定，参加休渔的渔船，除减免适当资源增殖保护费外，每年还安排专项资金，用于补助受休渔影响的船员；此外，还有渔船油价补贴、退渔转产补助、渔业生产成本补贴等，以减少休渔期给渔民生活带来的影响。

之所以要规定几个月的休渔期，是因为渔业资源虽为可再生资源，然而过度的捕捞则会造成渔业资源的枯竭。从上世纪80年代以来，由于捕捞强度过大，给海洋渔业资源造成了巨大压力。一些渔民的作业方式，虽不至于造成渔业资源的枯竭，但却可能造成其减产，比如由于渔民所用渔网的网眼越来越小，几至于没有了“漏网之鱼”，连小鱼都被网回来了，也就没有了繁殖，一些鱼类自然会越来越稀缺。由此看来，在海洋渔业生产上虽然不致“竭泽而渔”，但却可能影响渔业资源的可持续增长。因此，伏季休渔期的设置，虽然可能影响渔民一时的生活，但从人类长远的生存和发展来看，却是非常必要的。

大自然提供了丰富的资源，以供人类的繁衍生息，由此而形成了一种和谐共生的关系。事实上，我们的先民很早以前就已经意识到了这一点，并用训诫或法律的方式加以宣示。在《逸周书·大聚解》中有这样的记载：“（周公）旦闻：禹之禁，春三月，山林不登斧，以成草木之长；夏三月，川泽不入网罟，以成鱼鳖之长。”在《逸周书·文传解》中，也记载了周文王对太子发（后来的周武王）的告诫：“山林非时，不升斤斧，以成草木之长；川泽非时，不入网罟，以成鱼鳖之长；不卵不麛，以成鸟兽之长。” 从周公对“禹之禁”的重述及文王对太子的告诫来看，西周统治者非常重视动植物狩猎采集的季节性，要让草木鱼鳖鸟兽有一个自然的生长期。到了“治道运行，诸产得宜，皆有法式”的秦代，则干脆制定法律来加以规制了。这些关于民众利用山林薮泽时间的具体规定，有效地保护了动植物资源，使其能更好地服务于人类。

9月1日中午12时，为期4个月的黄渤海海域的伏季休渔期结束。“开海了！”沿海的渔民一片欢腾，海面上万舰齐发，渔民们开始出海生产。一些微信朋友圈也晒出了开海后的“第一网”：半米多长的带鱼，活蹦乱跳的爬虾，不知所措却依然“横着走”的螃蟹，肥美的海蛎子，让人隔着手机屏都能闻到浓浓的新鲜的“海味”。人类在自身的发展中，逐渐学会静待鱼类等生物的“成长”，学会与大自然的和谐相处，这也算是人与自然的共生共赢吧。

马建红（法学博士）