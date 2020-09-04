河北北方学院附属第二医院开展“发扬抗疫精神，宣讲英雄故事”主题活动

近日，河北北方学院附属第二医院为弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，激发党员干部不忘医者治病救人的初心，牢记护佑群众生命健康的使命，医院党委组织在全院范围内开展“发扬抗疫精神，宣讲英雄故事”主题活动。通过驰援武汉和支援张家口市传染病院的14名抗疫英雄深情讲述抗疫亲身经历，用身边人感染身边人、用身边事教育身边人，凝练提升“迎难而上的拼搏精神、顾全大局的奉献精神、精准施策的科学精神、精诚团结的协作精神”抗疫精神，打造积极向上、奋发有为、干事成事的医院文化。

医院领导以普通党员身份参与抗疫宣讲专题活动，聆听抗疫英雄的真实故事，以总支为单位进行现场点评。全院党员群众积极参与，反响强烈，现场互动频频，讲的人几次哽咽，听的人每每落泪。五场宣讲虽然全部安排在下午下班时间，却丝毫没有影响大家聆听的热情，有的党员甚至每场必听、聆听了十四位英雄的全部故事。

英雄们重复最多的一句话是：“我们不是英雄，我们就是普通的医护人员，我们的背后是二附医院，我们责无旁贷！”据驰援武汉的郝君兰回忆：“有一次连续工作九个小时，出来腿一软就倒在了地上，心里第一个念头是赶紧爬起来，不能给医院丢脸！”支援张家口市传染病院的张潇娇说：“我们冲锋在抗疫一线，备受瞩目，也得到了鲜花和掌声，医院有很多默默付出的人也为抗疫做了很多贡献，他们更值得尊敬。”

院长石玉宝同志表示“我代表医院向抗疫英雄们致敬！英雄们的故事很感人也很精彩，他们舍小家顾大家的精神值得我们所有人学习，这种舍我其谁的精神是凝聚全院开拓创新、奋发有为的磅礴力量。”

党委书记郝兆丰感慨，在疫情的大考面前，十四位医护人员是“明知山有虎偏向虎山行”的英雄，他们是面对急难险重勇于冲锋的斗士，不畏生死，不计报酬，这种担当有为的精神是一切干事成事的源头活水。他们用实际行动谱写了一曲曲感人至深的人间大爱，诠释了白衣战士倾尽医者所能、直面病毒的医者担当，他们是二附医院的自豪，更是宣化的骄傲！号召全院掀起学习抗疫英雄，发扬抗疫精神的热潮，慎终如始抓好疫情防控常态化工作，精准施策做好护佑群众生命健康诊疗服务。让抗疫精神成为凝聚全院上下干事创业的精神力量，推进医院高质量发展，开创二附医院的美好明天！