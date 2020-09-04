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直播预告|运鸿集团董事长李玉保谈“弘扬企业家精神 切实履行社会责任”

2020年09月04日10:27 来源：人民网-人民健康网

新冠疫情发生以来，疫情防控始终牵动着全国人民的心。 经过全国上下共同努力，目前我国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。在这场战役中，医护人员顽强拼搏，用身体筑起一道道生命防护墙；广大企业积极支援抗疫一线，在物资生产供应、物流运输保障战线发挥了不可替代的作用。他们积极履行社会责任，踊跃捐款捐物，彰显责任担当和家国情怀；他们听从政府指挥，精心组织、全力以赴地开展复工复产，奋力实现“抗疫复产两不误”。

为落实各项疫情防控措施，充分发挥广大企业和企业家作用，认真履行社会责任，为疫情防控和经济社会发展作出新的更大贡献。2020年9月4日（星期五）15:00-16:00，“人民健康”客户端将邀请运鸿集团董事长李玉保进行视频直播，听他讲述 “企业公民”的家国情怀，展示当代企业在艰难时期的责任与担当。

嘉宾介绍

李玉保 运鸿集团股份有限公司董事长

2020年06月至今 湖北省工商业联合会（总商会）执行委员会委员及常务委员

2020年06月至今 湖北省食品安全协会第一届理事会会长

2020年01月至今 Yunhong CTI Ltd 董事长

2019年12月至今 湖北省扶贫基金会副理事长兼法人代表

2019年12月至今 四川省残疾人福利基金会名誉理事长

如何收看直播：

1、下载人民健康App，首页进行观看。

直播在人民健康App进行，可下载App观看，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民健康”。

2、人民健康pc端将在直播后推出视频，敬请期待。 

(责编：乔业琼、孙博洋)


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