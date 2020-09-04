福建新增确诊病例1例、无症状感染者7例 均为境外输入

人民网福州9月4日电（陈楚楚）据福建省卫健委网站消息，9月3日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例1例，为菲律宾输入（厦门市报告）。当日报告新增境外输入无症状感染者7例，其中：印度尼西亚输入5例、日本输入1例（均为福州市报告），菲律宾输入1例（厦门市报告）；解除隔离2例。。

一、境外输入疫情

9月3日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例1例，为菲律宾输入（厦门市报告）。

当日报告新增境外输入疑似病例0例。

当日报告新增境外输入无症状感染者7例，其中：印度尼西亚输入5例、日本输入1例（均为福州市报告），菲律宾输入1例（厦门市报告）；解除隔离2例。

截至9月3日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例88例，已治愈出院75例，目前住院13例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察43例。

二、本地疫情

9月3日0—24时，福建省报告新增本地确诊病例0例。

当日报告新增本地疑似病例0例。

当日报告新增本地无症状感染者0例。

截至9月3日24时，福建省累计报告本地确诊病例296例（已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例），其中：福州市72例、厦门市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龙岩市6例、宁德市26例；现有报告本地疑似病例0例；现有报告本地无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。

三、密切接触者

目前密切接触者已解除医学观察15934人，尚有885人正在接受医学观察。