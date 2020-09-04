吃得多、动得少、压力大……这些都是肥胖的诱因。还有一个诱因可能好多人不知道，那就是噪音。瑞典卡罗琳医学院的研究人员最近发现，住在繁忙路段附近、航线下或铁路附近的人，中年时期超重的几率高于生活在较安静地区的人。

先前研究显示，噪音有损听力，还与高血压、心脏病、中风风险存在关联，而且噪音不仅在你清醒时影响健康，就连睡着了也不放过你。英国伦敦大学精神病学教授史蒂夫·斯坦斯菲尔德解释说，噪音会影响人体神经系统和激素水平，包括皮质醇、肾上腺素、去甲肾上腺素等，从而引起心率加快、血压升高，也影响脂肪分解。

英国《每日邮报》提供了几个减少噪音影响的小贴士：1.买绿植，植物能够吸收声波，减少噪音；2.经常逃离噪音环境，比如去公园，或者躲进家中厕所，享受片刻相对安静；英国听力专家拉尔夫·霍姆说，即便是10~15分钟的短暂休息，内耳的听毛细胞就会开始恢复。此外，戴上耳塞可以降低声音15至35分贝。 （胡珍）