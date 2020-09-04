热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

美国南卡罗来纳大学逾千名学生感染新冠病毒

2020年09月04日08:32 来源：中国新闻网

　　中新网9月3日电 据美国侨报网报道，当地时间9月2日，美国南卡罗来纳大学发布的最新数据显示，该校感染新冠病毒的学生人数已超过1000。自8月28日至8月31日之间，该校学生新冠检测呈阳性者占总数的近28%。

　　据报道，本周初，有约3.5万名学生的南卡罗来纳大学对十几名学生和一些学生组织采取了措施。该校管理者表示，在校园病例不断增加的状况下，这些学生和组织最近仍举办了聚会和大型集会。

　　该大学表示，已有15名学生被暂时停学，6个兄弟会与姐妹会因举行聚会被指控违反学生行为准则。更有官员称此举违反了南卡罗来纳州哥伦比亚市的紧急卫生令。

　　该校统计表页面提示，学校“强烈建议学生实行社交隔离、面部遮盖、勤洗手等防疫举措，并减少不必要的社交互动。学校将继续增加病毒检测量，联系追踪密接者，实行环境监测并保持设备设施清洁”。

　　此外，当地时间8月29日，还有学生被拍到在南卡罗来纳大学附近的一个的泳池开狂欢派对，参加者逾百人，且均未佩戴口罩。哥伦比亚消防局介入后派对终止。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn