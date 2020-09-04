美国南卡罗来纳大学逾千名学生感染新冠病毒

中新网9月3日电 据美国侨报网报道，当地时间9月2日，美国南卡罗来纳大学发布的最新数据显示，该校感染新冠病毒的学生人数已超过1000。自8月28日至8月31日之间，该校学生新冠检测呈阳性者占总数的近28%。

据报道，本周初，有约3.5万名学生的南卡罗来纳大学对十几名学生和一些学生组织采取了措施。该校管理者表示，在校园病例不断增加的状况下，这些学生和组织最近仍举办了聚会和大型集会。

该大学表示，已有15名学生被暂时停学，6个兄弟会与姐妹会因举行聚会被指控违反学生行为准则。更有官员称此举违反了南卡罗来纳州哥伦比亚市的紧急卫生令。

该校统计表页面提示，学校“强烈建议学生实行社交隔离、面部遮盖、勤洗手等防疫举措，并减少不必要的社交互动。学校将继续增加病毒检测量，联系追踪密接者，实行环境监测并保持设备设施清洁”。

此外，当地时间8月29日，还有学生被拍到在南卡罗来纳大学附近的一个的泳池开狂欢派对，参加者逾百人，且均未佩戴口罩。哥伦比亚消防局介入后派对终止。