法国确诊病例突破30万例 全法多地学校发现确诊病例

法国新冠肺炎疫情呈持续反弹趋势，3日单日新增确诊病例继续突破七千例，官方累计确诊病例突破30万例。全法多个地方的学校发现确诊病例，其中一些学校因此关闭。

当晚发布的疫情数据显示，法国3日单日新增确诊病例7157例，法国官方累计确诊病例由此突破30万例，达300181例。根据统计数据，8月10日法国累计确诊病例突破20万例，这意味着在不到一个月的时间里，法国确诊病例增加了10万例。

法国新冠住院患者与重症患者人数继续呈上升趋势，目前有4625名患者住院治疗，比前一天增加11人，3日单日新增住院患者307人；重症患者为464人，比前一天增加18人，3日单日新增重症患者55人。正在调查中的聚集性感染病例为383起。法国新冠肺炎死亡病例现为30706例。

法国中小学校已于9月1日正常开学，开启新学年。学校是否发生病毒传播的情况备受外界关注。3日全法多地学校报告有确诊感染病例，根据官方防疫措施一些学校关闭，防范病毒扩散。

巴黎卫生部门3日称，巴黎十六区一所小学当天发现两例确诊病例，均为学生感染。他们所在的两个班级当天停课。这是新学年开始后在巴黎发生的首宗由于报告确诊病例而停课的事件。

法国南部普罗旺斯地区的城镇佩利萨讷，当地一所小学因发现两例确诊病例而于3日起关闭。这两名感染者均为学生，且来自同一家庭。这所学校有270名学生，当地教育部门已将情况通知学生家长，表示计划于两周后复课，要求家长将孩子留在家中，如发现孩子有感染症状应立即联系医生。

法国南部城市马赛的一所小学3日发现1例确诊病例，感染者为学校老师。这所学校当天也宣布关闭。马赛市政府方面表示，会对学校人员展开病毒检测，并对学校进行消毒。如果该学校没有发现病毒进一步传播的迹象，将可能于本月7日复课。 (记者 李洋)