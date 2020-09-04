高济医疗：让智慧医疗更接近患者

在近期由高济医疗承办的高瓴HCare2020全球健康产业峰会& Mayo Clinic中国医疗峰会——“建立可持续的患者管理体系”分论坛上，来自政府部门、医疗机构及互联网医疗企业等领域的专家学者，针对互联网远程医疗服务提升、加强患者可持续管理等问题展开了经验交流与探讨。

让药店成为社区医疗服务的执行者

国家卫健委远程医疗管理培训中心主任卢清君表示，过去几年，各大医院都在探索互联网医疗模式，但由于缺乏运营团队，目前尚未形成有效规模。建议医院可与第三方企业建立合作运营机制，以此推动互联网医疗数据互联互通，形成高效便捷的运行模式。

目前，互联网医院更多解决的是常见病、慢病等健康普惠性问题。“由专业人士去管理基础疾病的日常，并不符合资源最优分配的经济学原理，因此很难成为常态化、大规模的存在。”高济医疗智慧医疗事业部副总裁蒋越在论坛上表示。

“高济医疗通过店员、慢病管理专员、药师、医生组成的专业服务团队，可以充分覆盖患者日常居家管理场景。在其10000多家药店服务范围内，衔接互联网医院间的转诊服务，能够让药店成为公立医院为基础疾病患者提供日常管理服务的执行者。”蒋越指出，除了线下实体药店，高济医疗还具有“智慧药店+智慧医疗+健康管理”全产业链生态平台，能够提供强大的互联网产品矩阵和供应链支持。

补足基层医疗短板为患者服务

北京大学第一医院全科医学科主任迟春花认为，受医疗资源、空间、时间等限制，三甲医院很难兼顾患者的持续管理。未来基层社区医疗、药店等与患者有直接接触的平台，都有可能成为患者可持续管理的主流。

“有效的患者教育因素包括组建患者教育团队，培养经过专业训练的患者教育专员；利用科学技术为患者提供可靠的患教信息；建立理想的患者教育模型可以让患者教育持续发展。”

迟春花强调，患者教育的可信和可及性可以通过远程医疗的实现，但也面临一些挑战。一是要由专业化的队伍提供远程医疗服务，保障患者健康安全；二是要打造可及性的健康保健服务，提升可持续的患者管理保障；三是要线上+线下有效结合，打通服务通路，为患者提供全方位的服务。

建立业务协同的互联网医院合作体系

“我们与三甲医院等优质医疗资源的合作是基于彼此的互联网医院为主体，转诊动作对于患者来说也是一种非常方便的体验。但医疗终归会回到院内、回到线下，一旦确定了患者有潜在的健康风险，我们就会把患者转移到线下医疗体系中，实现真正的分级诊疗。”蒋越指出，高济医疗为用户提供线上线下结合的、可及的的健康管理服务，作为基础服务力量覆盖患者的居家日常健康管理，这是高济医疗服务的定位和边界。

蒋越表示，各司其职、业务协同的互联网医院合作体系，对患者而言，可以实现在本地治疗，节省时间和费用成本；对于医院而言，通过远程医疗实现分级诊疗，可以减轻门诊压力，同时提升大医院的门诊质量，改善病种结构，提升医院的资源利用效率，提高百姓满意度；对基层医生而言，通过参与远程医疗学习优秀先进的诊断思路和临床经验，提升专业能力。

新冠肺炎疫情发生以来，线上购药、在线问诊、互联网医院等服务被广泛接受。与会专家认为，经此一“疫”，未来实体医院在医疗服务提升方面与互联网企业、医药电商等第三方机构也有了更多的合作机遇。加强互联网远程医疗服务，提升患者满意度，推进分级诊疗和优质医疗资源下沉也对各相关产业提出了更高的要求。因此，在推动远程医疗服务提升过程中，需要社会力量的广泛支持和参与，共同为患者提供更优质的医疗服务。