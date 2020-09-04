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科技部为“癌症早筛早诊”立专项

2020年09月04日08:23 来源：人民网－人民日报海外版

近日，国家科技部重点专项“高发恶性肿瘤早筛早诊技术研发及应用研究项目”启动。在这一重点专项中，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院以及不久前在美国上市的癌症诊断和药物研发公司泛生子均参与其中。泛生子的原研技术——Mutation  Capsule将为项目提供关键技术支持。

中国医学科学院肿瘤医院教授刘骞表示，尽管肠镜、胃镜等检测手段能够有效地在早期筛查出癌症，但检查者在检查过程中所承受的痛苦，让不少人对这种检测手段望而却步。抽血检验肿瘤标志物的检测技术虽然正在逐步发展，但其灵敏度、准确性却仍有待提升。此次重点专项目标为重点突破恶性肿瘤筛查及早诊早治液体活检关键技术，构建高灵敏度、高特异度、高效经济的恶性肿瘤液体活检早诊技术体系，开发具有完全自主知识产权的筛查/早期诊断试剂盒。

据悉，该专项将针对肺癌在全国20省份、12万社区高危人群肺癌筛查的多中心前瞻性队列中验证其有效性；针对消化系统癌症，则依托城市、淮河流域10万人以上的癌症早诊早治项目队列验证其有效性。

中国科学院院士、国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷表示，该项目标志着早诊早治已变为国家科技部的重大研发方向，是国家战略的一部分，希望癌症筛查及早诊早治研究能更加深入、更加普及、更加实用，使癌症患者获益。

相关专家强调，关于肿瘤早期筛查的重要性，无论怎么强调都不过分。但现有体检中，缺乏精准、高质量的肿瘤筛查项目，往往只以单一生物标志物为筛靶标进行癌症早期诊断筛查，特异性及灵敏度普遍不达标，会为患者带来误导。此次启动的国家重点研发计划，希望能带来技术突破，改变现有技术下临床筛查的困境。               

（邹 众）

(责编：李轶群、许晓华)


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