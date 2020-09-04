在抗击疫情中淬炼中国精神

中华民族具有坚韧不拔、顽强拼搏的精神品格。在任何磨难面前，中国人民都不会畏惧退缩，而是能迸发出惊人的精神力量，负重前行，攻坚克难，在磨难中成长，从磨难中奋起。今年以来，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，以习近平同志为核心的党中央带领全国人民经过艰苦卓绝的努力，疫情防控取得重大战略成果。中国精神为抗击疫情注入强大动力，抗击疫情的斗争再一次淬炼中国精神。

在长期的历史发展中，中国人民培育了深厚的家国情怀，这种家国情怀已深深融入中华民族的血脉，形成了以爱国主义为核心的民族精神。在抗击疫情中，爱国主义成为凝聚力量的鲜明标识。14亿中国人民在中国共产党的带领下，团结起来共同行动。从医务工作者到社区工作者，从公安民警到基层干部，从快递小哥到志愿者，都自觉投入疫情防控中。全体中国人民拧成一股绳，守望相助、共克时艰，构筑起一道道抗击疫情的防线，打通一条条拯救生命的通道。面对危机，中国人民展现出团结一致、众志成城；为战胜疫病，中国人民选择顾全大局、主动担当；为守护生命，中国人民选择牺牲奉献、英勇无畏。这些都是对以爱国主义为核心的民族精神的生动诠释。

狭路相逢勇者胜。敢于斗争、敢于胜利的革命精神，是我们战胜一切艰难险阻的重要法宝，也是实现中华民族伟大复兴所必须大力弘扬的精神。敢于斗争、敢于胜利，就是面对困难不退缩，越是艰险越向前。面对突如其来的新冠肺炎疫情，以习近平同志为核心的党中央高度重视、科学研判、精准施策，采取最全面最严格最彻底的防控措施，在全社会牢牢树立了抗疫必胜的坚强决心与坚定信心。在党中央的坚强领导下，医务工作者白衣执甲、逆行出征，从年逾古稀的院士专家到90后、00后的年轻医护人员，面对疫情义无反顾、坚定前行；社区工作者、公安民警、海关关员、基层干部、下沉干部不辞辛苦、日夜值守，为保护人民生命安全牺牲奉献；等等。这种无畏的胆略、勇毅的行为，充分彰显了敢于斗争、敢于胜利的革命精神。

每个时代都有自己的显著精神标识。改革开放以来形成的以改革创新为核心的时代精神，引领当代中国不断创造发展奇迹。人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。在抗疫斗争中，改革创新精神是我们与疾病较量的有力武器。在未知大于已知的新冠病毒面前，无数科研人员坚守岗位、争分夺秒，开展紧急科研攻关，在很短时间内就取得了积极进展，为疫情防控提供了有力科技支撑。他们拼搏奉献的优良作风、严谨求实的专业精神为改革创新精神注入新内涵。弘扬改革创新精神，也意味着要直面疫情大考中暴露出的短板和问题，通过改革补上短板。我们通过改革创新提高依法防控依法治理能力，健全国家公共卫生应急管理体系，加快构建关键核心技术攻关新型举国体制，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平，更好维护人民生命安全和身体健康。

艰苦卓绝的抗疫斗争，书写了中国精神的时代新篇。历史深刻昭示，越是危难时刻、紧要关头，越要弘扬中国精神。未来一个时期，我们将面对更多逆风逆水的外部环境，国内发展环境经历深刻变化，机遇与挑战并存。抓住机遇、应对挑战，更加需要弘扬中国精神，汲取精神力量，朝着实现中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。

（作者单位：求是杂志社）

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 09 版）