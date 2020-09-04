热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

联合国秘书长——共同应对新冠肺炎疫情造成的安全威胁

2020年09月04日08:20 来源：人民网－人民日报

据新华社联合国9月2日电  （记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯2日在“亚喀巴进程”在线会议上表示，新冠肺炎疫情改变了世界，正在成为国际和平与安全的“游戏规则改变者”，世界正进入一个动荡和不稳定的新阶段。

古特雷斯说，疫情是一场全球性健康危机，不仅暴露了人类固有的脆弱性，也正在加剧各种不满，破坏社会凝聚力并导致冲突升级，同时还在“催化恐怖主义和暴力极端主义的扩散”。

古特雷斯警告说，“警灯正在闪烁”，国际社会对疫情造成的国际和平与安全态势的改变应保持警觉。

古特雷斯还说，对年轻人要多加关心。疫情导致大批学生失学，他们正在经历全球经济衰退。在一个不确定的世界中，他们感到被冷落、被忽视，并产生幻灭感。

古特雷斯表示，他对“亚喀巴进程”充满信心，认为这一机制有助于国际社会加强反恐合作，共同应对疫情造成的安全威胁。他强调，面对全球性的安全挑战，没有一个国家或组织能“独善其身”，必须加强协调与团结。

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn