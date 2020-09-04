中国政府援蒙古国第三批抗疫物资交接仪式举行

本报乌兰巴托9月3日电 （记者霍文）中国政府援助蒙古国政府第三批抗疫物资交接仪式3日在蒙古国卫生部举行。此次中国政府援助蒙古国的抗疫物资为10万只N95口罩。此前两批援蒙抗疫物资共包括1.3万余份核酸检测试剂、49.5万只医用外科口罩、5000只N95医用防护口罩、1000件医用防护服。

中国驻蒙古国大使柴文睿表示，今年以来，中国政府先后援助蒙古国政府3批抗疫物资，体现了中国人民对蒙古国人民的友好情谊。中蒙是友好邻邦和全面战略伙伴，突如其来的疫情检验了两国人民伟大而牢固的友谊，丰富了两国卫生健康共同体内涵。中蒙双方在抗疫过程中守望相助，诠释了中蒙是命运共同体的深刻内涵。

蒙古国卫生部长蒙赫赛汗表示，蒙中两国是山水相连的友好邻邦。在当前全球疫情持续蔓延的形势下，蒙中两国人民密切配合、相互支持，谱写了邻里互助、共同抗疫的友好篇章。蒙方感谢中国政府提供的抗疫支持，感谢中方在蒙方急需之时施以援手。

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 16 版）