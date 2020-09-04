特殊的秋季学期，教育部有这些复课意见

“秋季学期的校园疫情防控，坚决不能有丝毫麻痹和懈怠。同时，也要防止过度防控。”8月15日到10月中旬，各地的中小学、托幼机构和高校将错时错峰、分批开学。教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰在近日召开的新闻发布会上介绍，各地各校将全面恢复正常教学秩序，努力做到安全开学、正常开学、全面开学。

王登峰表示，今年秋季学期处于常态化疫情防控下的特殊时期，要严格落实防控措施，但也不能因为存在风险就影响正常的教育教学秩序。一所学校突然出现疫情，是局部停课还是全面封校，都应根据疫情扩散程度和影响范围来决定。“我们希望各地因地制宜，制定和落实好疫情防控各项措施。”王登峰强调。

中小学：促进学生尽快融入集体生活

教育部基础教育司司长吕玉刚指出，新学期小学起始年级要严格按照课程标准“零起点”教学，积极探索合理设置过渡性活动课程，注重做好幼小衔接。

一些学生已经离校半年，怎么重新适应校园生活？吕玉刚表示，要特别关注学生身心健康。中小学校要有针对性地持续加强学生心理健康教育。

要上好一堂专题心理辅导课，充分利用国家和地方、学校心理健康教育专题资源，采取心理讲座、主题班会、团队活动等形式，认真开展学生心理疏导工作。开展一次全面谈心谈话，学校校长、德育干部、班主任、心理健康教师、学科教师等工作人员，要分工负责与学生开展深入谈心谈话，全面掌握学生心理健康情况和学习生活情况。还应健全一项学生心理健康报告制度，准确掌握、及时报告每名学生的心理状况，此外，学校还应组织一系列校园文化活动，引导学生开展体育锻炼，增强身体素质，加强互动交流、互相帮助，促进学生尽快融入集体学习生活。

为巩固春季学期“停课不停学”取得的成果，教育部依托教育质量高的地区、办学水平高的学校、教学水平高的教师和专业水平高的技术团队，系统开发了4000多节覆盖所有年级、各门学科的秋季学期课程资源，并组织遴选了各类优质专题教育资源，供各地免费使用，实现从疫情期间“应急方案”到“精品课程”的全面升级。

高等学校：若出现疫情要随时转变教学方式

高校秋季开学后，将有千万量级大学生的全国性跨区流动、数万大学生将在一所学校有限区域内高密度聚集以及将以全天候24小时的方式长期生活相处。

教育部高等教育司司长吴岩表示，要特别注意两个时段。一个是现在开始到10月15日，是高校学生陆续集中报道，各类人员持续汇集的高峰时段。二是今年12月中旬到明年1月中旬，由于天气转冷进入冬季等原因，有医学专家指出，这有可能是病毒再次活跃的时段。

对此，教育部已经做出全面部署，各高校也推出了具有特色的自选动作。清华大学制定了三套教学安排预案，华东政法大学分类细化了各级学生考试安排，天津大学开展多种形式的实验教学改革等。

吴岩指出，高校秋季学期的教育教学工作，要把握好以下三点：一是高校的教学模式将从上半年的线上教学为主，转变为线下教学为主、积极推进线上线下教学相结合；二是课堂理论教学、学校实验教学和校内校外的实习实训等实践教学将全面展开；三是针对可能出现一个学校突发的个案性疫情或一个地区多校发生疫情，相关高校要根据情况及时将线下教学转为线上线下教学相结合或全面转为线上教学。“各地高校要坚持一手抓安全防疫，一手抓教育教学，把在线教学的‘新鲜感’转化为中国高等教育的‘新常态’。”吴岩说。

（本报记者 张盖伦）