遏制餐饮浪费要严防“浪费转移”

湖北省商务厅近日印发《湖北省制止餐饮浪费行业规范（试行）》，要求餐饮经营者执行适量点餐提醒提示制度，设置最低消费。《规范》明确，餐饮经营者要主动为消费者提供剩食打包服务，提倡剩食打包积分奖励，对剩食超过一定数量不打包者，增加餐余收费。

有人讲，这其实就是“不打包罚款”，有关方面可能是为了避免引发争议，才称之为“增加餐余收费”。背后是否有这样的考虑，暂且不议，但根据这一规定，以后在湖北省的饭店吃饭，如果剩饭剩菜超过一定的量，而且不打包的话，则要额外收费。

出台这一规定，有着较强的现实针对性。现实中的餐饮浪费，不仅表现为剩余了大量的饭菜，还表现为很多人一剩了之，根本就没有打包的习惯。应当相信，上述规定会产生一定的倒逼效果，但也不能太过乐观。不少人担心可能出现这种情况：有的消费者为了避免被“增加餐余收费”，同意或者要求饭店打包，但打完包带回家，根本就不食用或很少食用，甚至走出饭店就往垃圾箱里一扔。倘若这样，不仅没有节约的效果，反而增加了垃圾分类的难度。

这其实是一种“浪费转移”，看起来盘子光了，食物都被带走了，但浪费并没有解决，而是换一种方式存在。

餐饮浪费可能“转移”，这个问题提醒我们，要反思遏制餐饮浪费的方式有没有需要完善的地方。盘子里有没有剩食物，剩多少食物，都是结果而不是原因。如果节约理念深入人心，无论是饭店还是消费者都高度重视这个问题，没有剩余，何须打包？

餐饮浪费产生的原因是多种多样的，有消费者的问题，也有饭店的原因，有些还涉及餐饮行业的痼疾。此次湖北省出台《规范》，要求餐饮企业执行适量点餐提醒提示制度，禁止设置最低消费，就指向了餐饮行业一个由来已久的问题：一些饭店不仅没有制止反而变相制造和纵容了浪费，并且从浪费中受益。单讲最低消费，有一段时间讨论得热热闹闹，后来渐渐悄无声息，一个事实是，很多饭店都有最低消费，而且标准不低。可以说，最低消费造成了不少浪费。

指出这一点，意在提醒光盘行动不能只盯着盘，不能把是否打包作为判断光盘行动成效的标尺。即使我们通过一些技术手段，比如加大惩戒力度，让盘里的菜都装进了打包盒，但并不意味着就一定杜绝了浪费。如果打包客观上造成了“浪费转移”，甚至给垃圾分类处理带来了压力，那就走向了遏制餐饮浪费的反面。

严防“不打包收费”造成“浪费转移”，最关键还是要从源头抓起。一是推动节约意识深入人心，形成习惯，摒弃“好面子”“讲排场”等陋习，防止诱导消费、强迫消费。二是把节约举措落细落实，从每一个环节抓起，凡是有利于节约的事都要做，凡是影响节约的障碍都要清除。（毛建国）