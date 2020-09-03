别让双眼出卖你的年龄

本期科普专家介绍：郭惠宇，海南省眼科医院 医学整形美容科 主任医师

年龄相关性变化常在面部，而眶周组织老化，最早出现，最明显，也最影响个人形象。一般来说最直观的是皮肤质地的变化和组织松弛下垂。事实上，衰老是发生在眶周各个层次结构上，所有软组织萎缩、弹性下降、松弛，甚至眶周骨质萎缩（疏松），导致眼睑弧度改变、外眦位置下移、皮肤弹性下降等。

眼周老化的基本表现有：眼睑皮肤干躁、弹性下降；眼周皱纹、眉间纹、鱼尾纹；上睑下垂、眉下垂；上睑松弛下垂、三角眼；下睑松弛、眼袋、泪沟等。

除日常护理外，还可以了解目前海南省眼科医院医学整形美容科开展的几大治疗项目：

换肤、紧致、美白类治疗，包括激光嫩肤、射频除皱、水光针导入。

①激光治疗，比较有代表的光子嫩肤，其选择性光热作用及真皮热刺激作用，达到治疗毛细血管扩张、色素斑、消除或减轻皱纹的效果。

②射频除皱，其作用原理是在不破坏表皮的情况下刺激受损的胶原层产生新的胶原质，从而填平因胶原减少而出现褶皱的皮肤，去除或减轻皱纹，以及达到一定程度上的提拉效果。射频治疗效果即时可见、无创、无需麻醉、安全有效。

③电子水光针。采用电子注射的方式，精准注入皮肤，有效补充透明质酸、多种维生素等营养物质，刺激胶原蛋白生成，有效延缓皮肤衰老。

微整注射治疗，包括肉毒素、玻尿酸。

①肉毒素注射：通过阻断运动神经末梢乙酰胆碱的释放，达到松弛肌肉的作用。眶周应用：面部年轻化治疗、动态皱纹的改善。

②注射玻尿酸：玻尿酸是国际认证的注射填充材料，具备修复皱纹、刺激自体胶原再生填充、塑形的特性。

③自体脂肪填充：将身体局部的多余脂肪，经过净化处理成微细脂肪颗粒之后填充到干瘪平坦的部位，如上睑凹陷、泪沟等，从而使眶周变得精致饱满。

手术治疗，对于皮肤松垂严重者，一般先手术改善。

联合抗衰更有效：

① 肉毒素+玻尿酸：肉毒素针对动态皱纹，玻尿酸补充静态皱纹。

② 玻尿酸+激光射频：玻尿酸充填剂可改善皱纹凹陷，激光射频能减轻细纹、色斑等，彻底改善肤质。

③ 非手术+手术：对于皮肤松垂严重者，必须将非手术与手术联合治疗。

保养要趁早，眶周年轻态和面部年轻化要考虑个体差异，根据医生建议选择适合自己的项目。